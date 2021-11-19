Достойная старость

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Опрос населения страны, проведенный по заказу Swedbank, показал, что жители хотели бы выйти на пенсию, если к этому моменту дополнительно будет накоплено в среднем 154 тысячи евро. По мнению специалистов банка, такая сумма позволила бы многим жителям увеличить ежемесячный доход в старости примерно на 600 евро.

«Средняя пенсия по старости в Литве сейчас составляет около 410 евро. Прибавка дополнительных средств, которые жители хотели бы накопить к старости, приравняла бы доход к уровню средней заработной платы по стране. Это показывает, что ожидания населения относительно комфортного уровня доходов в старости вполне реальны. С другой стороны, для этого многим людям необходимо иметь значительные личные сбережения», — отметил директор инвестиционного управления Swedbank Тадас Гудайтис.

Согласно опросу, большая часть населения страны (28%) хотела бы дополнительно к своей пенсии отложить до 100 тысяч евро, 23% — от 100 до 300 тысяч, а еще 24% — сумму свыше 300 тысяч. О сумме крупных пенсионных накоплений высказались респонденты возрастной группы 35-46 лет и представители с более высокими доходами.

Данные опроса показывают, что, имея возможность направлять часть своего ежемесячного дохода на обеспечение в старости, жители обычно предпочитают накапливать его на банковском счете — по крайней мере, 38% из них выбрали этот вариант.

По словам Т. Гудайтиса, чтобы накопить среднюю сумму, названную населением страны, из дохода нужно ежемесячно откладывать около 320 евро, и делать это нужно регулярно на протяжении всей профессиональной карьеры, то есть около 40 лет.

«Все больше жителей понимают, что деньги, накопленные на счете, не приносят прибыли и в конечном итоге из-за воздействия инфляции они только теряют свою ценность. Наше исследование показывает, что значительная часть населения страны готова откладывать на пенсию, выбрав тот или иной вид инвестиций, например, 37% для этого приобретают недвижимость, 22% аккумулируют средства в инвестиционных фондах, а 20% намерены инвестировать самостоятельно», — говорит представитель Swedbank.

По словам Т. Гудайтиса, инвестиции могут обеспечить в среднем 6-9% в год. В долгосрочной перспективе даже относительно небольшие суммы, инвестируемые на регулярной основе, могут превратиться в значительную сумму средств.

Например, инвестируя 80 евро в месяц в течение 40 лет при довольно консервативных 6% годового возврата инвестиций, можно накопить примерно 154 тысячи евро.

«Расчеты показывают, что инвестирование может дать такой же результат, как и экономия, только с уменьшением собственных средств в четыре раза. Хорошая новость для участников II уровня накопления пенсии заключается в том, что, выбрав накопление, они уже на правильном пути. Многие из нынешних тридцатилетних, дополнительно вложив 5-10% своих доходов, могут достичь указанной в исследовании суммы по достижении пенсионного возраста», — отмечает Т. Гудайтис.