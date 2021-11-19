Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Содра уже рассматривает заявки на выплаты пенсий одинокого человека, такие заявки подали 105 тыс. человек. Первые выплаты на счета пенсионеров поступят в конце ноября, сообщила пресс-служба Содры.

Жители могут подать заявку о назначении пенсии одинокого человека, позвонив непосредственно по информационному телефону Содры (1883 или (+370) 5 250 0883), присоединившись к персональной страничке на сайте Содры либо непосредственно в отделе обслуживания клиентов.

Если эти выплаты полагались человеку с 1 июля 2021 г, то в ноябре он получит деньги за июль, август, сентябрь и октябрь. Если пенсию одинокого человека должны были платить с сентября — то заплатят за сентябрь и октябрь. Позже эти деньги будут выплачивать ежемесячно. Размер такой пенсии – 28,63 евро.

«Важно обратить внимание, что в ноябре пенсии получат не все жители, которые подали соответствующие заявки, а только те, кто получил право на эти выплаты с 1 июля 2021 года и подали заявку до конца октября», – подчеркнул представитель Содры Эвалдас Микутис. В этом году такую пенсию получат одинокие получатели пенсионных пособий или социальных пенсий, пенсионных пособий по инвалидности (за исключением детей-инвалидов до 18 лет). Выплата также полагается достигшим пенсионного возраста получающим пособия инвалидам с трудоспособностью не больше 60%. За такой пенсией могут обращаться и получатели надбавок к низким пенсиям.

С 1 января 2022 г. круг получателей этой пенсии расширится – ее смогут получать все одинокие пенсионеры в Литве. С нового года для получения этой пенсии не придется подавать заявление, ее будут назначать автоматически. Выплаты пенсии одинокого человека поступят до конца марта 2022 года. С 1 января 2022 г. размер этой пенсии составит 32 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ