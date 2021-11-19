В деле о шпионаже назначены сроки

Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis

В минувшую пятницу Клайпедский окружной суд признал двух граждан Литвы виновными по делу о шпионаже в пользу России.

Не признавший своей вины общественный деятель, гендиректор Балтийской молодежной ассоциации Juvenis Алексеюс Грейчюс осужден на четыре года лишения свободы, признавший свою вину Миндаугас Туникайтис – на полтора года лишения свободы.

Это дело рассматривалось на закрытых судебных заседаниях.

Двое фигурантов дела были осуждены за сотрудничество с Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации, за выполнение задач ФСБ по сбору информации, которая интересовала российскую разведку в Литве.

Обвиняемые не знакомы друг с другом, однако у них были связи с одним агентом ФСБ, действующим в Калининградской области. Оба обвиняемых собирали и передавали информацию за вознаграждение.

По утверждению суда, действуя вместе с представителем российской разведки, А. Грейчюс почти четыре года организовывал мероприятия, которые полностью или частично финансировал представитель российской разведки, фотографировал или снимал сами мероприятия и участвовавших в них лиц, собирал связанную с этими мероприятиями информацию, публиковал ее в литовских СМИ, а собранную информацию оговоренным способом передавал представителю российской разведки.

Обвиняемый отрицал, что совершил инкриминируемое ему преступление, однако суд оценил собранные в деле доказательства и пришел к выводу, что его вина в шпионаже доказана.

Согласно данным дела, М. Туникайтис жил на границе с Калининградской областью Российской Федерации, постоянно ездил туда, где его встречал и, по утверждению суда, «рафинированно вербовал» сотрудник ФСБ. Гражданин Литвы почти шесть лет наблюдал, фотографировал и снимал объекты, находил информацию на интернет-сайтах или узнавал ее через других лиц.

Как отметил суд, обвиняемый признался в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, раскаялся, помог своими показаниями создать полную картину проводившейся разведывательным ведомством зарубежного государства деятельности.

Суд отметил, что, хотя собираемая обвиняемыми информация не составляла государственной тайны, законодательно информация, интересующая иностранную разведку, приравнивается к информации, составляющей государственную тайну.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Тем временем

«Позорные действия литовских властей»

Приговор гендиректору Балтийской молодежной ассоциации Juvenis Алексеюсу Грейчюсу за шпионаж является позорным и должен получить оценку международной общественности, заявило посольство России в Литве.

«Считаем позорными действия литовских властей, назначивших наказание в виде четырех лет лишения свободы А.Грейчюсу, председателю молодежного объединения «Ювенис», организатору акции «Бессмертный полк» в Клайпеде», – говорится в опубликованном заявлении посольства.

«Смехотворные обвинения в связях с «российской разведкой», «фотографировании» проводимых самим же активистом культурных мероприятий, как и рассмотрение дела в закрытом режиме – очередная неприглядная страница политизированной и предвзятой судебной практики в Литве, свидетельство зацикленности на шпиономании. Новый виток политических репрессий Вильнюса в отношении собственных граждан заслуживает внимания и соответствующей реакции со стороны профильных международных организаций», – подчеркивает российское дипведомство.

Информация «ЛК», BNS