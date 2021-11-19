На пути к энергонезависимости

Фото BFL/ Кястутиса Ванагаса

Электропередающие операторы стран Балтии договорились совместно учредить региональный координационный центр, который будет действовать в Таллине, сообщает BNS.

Центр учредят литовская компания Litgrid, эстонская Elering и латвийская AST, сообщила Litgrid. Центр будет главным координатором при синхронизации систем с сетями континентальной Европы.

У всех трех операторов будет равная часть акций центра. В его деятельности будет участвовать одинаковое число экспертов каждой страны, а руководство будет назначаться по ротационному принципу.

Создание таких центров предусматривают положения Пакета Евросоюза о чистой энергии.

Проблемы энергобезопасности Литвы

Энергетическая безопасность — это обеспечение бесперебойного доступа к энергетическим ресурсам по приемлемой цене. Обеспечение энергобезопасности становится в настоящее время одной из важнейших проблем.

В связи с тем, что Украина начала импортировать белорусскую электроэнергию, литовский эксперт в сфере энергетики Арвидас Секмокас отмечает, что нельзя ожидать того, что Украина и другие страны будут жертвовать собственными экономическими интересами во имя энергетической безопасности Литвы. По словам экс-министра энергетики, Литва должна сама активно бороться с угрозой Белорусской атомной станции (БелАЭС), а одним из необходимых действий является выход из постсоветского договора БРЭЛЛ, сообщает BNS.

По словам А. Секмокаса, все уже принятые Литвой решения по предотвращению передачи электроэнергии с БелАЭС не дали желаемых результатов, поэтому необходимо предпринять гораздо более серьезные меры. Без них очевидно, что Литва проигрывает.

Киев на некоторое время приостанавливал закупку электроэнергии у Беларуси в этом году, и представители Литвы приветствовали этот шаг, но импорт белорусской электроэнергии в Украину недавно возобновился. «Украина, конечно, страдает от дефицита электроэнергии, включает атомные электростанции и, конечно, хорошие отношения с Литвой еще не означают, что Украина должна жертвовать своими интересами, когда экономическая ситуация там намного тяжелее, чем в Литве. Сложно ожидать, чтобы другие страны решали нашу проблему энергетической безопасности», — сказал BNS А. Секмокас.

Бывший министр энергетики Литвы считает, что украинский рынок является благоприятным условием для возможного развития Белорусской АЭС. Мало того, нет никаких гарантий, что в долгосрочной перспективе политический курс в странах Балтии, даже в Литве, не изменится, что откроет дорогу электричеству БелАЭС в Швецию или Польшу. «Расширение рынка БелАЭС открывает совершенно иные возможности для дальнейшего развития, то есть для строительства третьего и четвертого блоков. Пока конкретных планов на этот счет нет, но есть определенные заявления о том, что в Беларуси будет развиваться атомная энергетика», — сказал А. Секмокас.

Он заверил, что упорядоченный выход из соглашения БРЭЛЛ и отключение линий электропередачи с Беларусью не нанесут ущерба энергетической безопасности Литвы. Беларусь уже отключала все четыре линии электропередачи с Литвой в апреле этого года из-за испытаний своей системы. «Выход из соглашения БРЭЛЛ был бы явным признаком того, что Литва, в первую очередь, серьезно относится к блокаде БелАЭС. Во-вторых, это станет стимулом для движения к синхронизации в 2025 году», — говорит А. Секмокас. По его словам, уже приближается 2025 год, когда должна быть завершена синхронизация ЛЭП Литвы с материковой Европой, а ряд необходимых работ еще впереди.

Информация «ЛК», BNS