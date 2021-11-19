Уплата налогов

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Государственная налоговая инспекция разослала 48,5 тыс. жителей и предприятий напоминание о неуплаченных налогах, сообщает пресс-служба налоговой инспекции.

«Не медлить и заплатить отложенные налоги должны также налогоплательщики, к которым до 31 октября применялись меры налоговой помощи, так как на неуплаченные налоги с 1 ноября стали начислять пени», — сказала директор Департамента администрирования недоплат Ирина Гаврилова, добавив, что лица, которые испытывают финансовые трудности и не могут заплатить налоги в установленный срок, могут обратиться в ГНИ с просьбой о заключении договора налогового займа с процентами.

Согласно представленным ГНИ данным, налоговые недоплаты, которым была предоставлена налоговая помощь и только с 1 ноября стали начислять пени, имеют 7,5 тыс. предприятий (27,6 млн евро), 12,8 тыс. самозанятых жителей (3,5 млн евро) и 78,7 тыс. жителей, не осуществляющих никакой деятельности (9,6 млн евро).

Наибольшая часть жителей (около 57,4%), не осуществляющих никакой деятельности, имеют недоплату до 20 евро. Налоговый долг 78 жителей превышает 10 тыс. евро. Самый большой имеющийся налоговый долг одного жителя составляет 242 тыс. евро, предприятия — 318 тыс. евро.

В этом году земельный налог должны уплатить 719 частных землевладельцев на общую сумму 40 млн евро. Максимально рассчитанная сумма налога на одного жителя — 30 тыс. евро, а для предприятия – 60 тыс. евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ