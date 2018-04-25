DPD Lietuva за 3 млн евро закупит 50 электромобилей

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Компания курьерской доставки DPD Lietuva намерена инвестировать в новые электромобили и станции по их зарядке почти 3 млн евро. По словам главы компании в Балтийских странах Робертаса Вилкайтиса, в следующем году в Вильнюсе доставку будут осуществлять более 50 электромобилей.

«Транспорт, доставляющий посылки в Вильнюсе, заменят электромобили, наш парк станет самым «зеленым» не только в столице, но, и, пожалуй, среди всех курьерских компаний в Литве», – отметил он в пресс-релизе.

Компания сообщила BNS, что в Вильнюсе также будут оборудованы около 50 стоянок для зарядки электромобилей.

В целом компания планирует инвестировать в Балтийских странах в электромобили 6 млн евро. В следующем году около 30 ее электромобилей будут ездить по Таллину, а в 2022-ом – около 40 – в Риге.

Вторая по величине международная курьерская сеть в Европе DPD Group запланировала к 2025 году 200 млн евро инвестиций в альтернативы, дружественные для окружающей среды. Группа намерена приобрести 7 тыс. таких транспортных средств, оборудовать 3,6 тыс. зарядных станций и 80 новых точек распределения посылок.