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Транспорт

Движение международных пассажирских поездов

Фото pixabay.com

Из-за введенного в Литве карантина остановлено движение международных пассажирских поездов, сообщили Литовские железные дороги.

Поезда временно не будут ходить по маршрутам Белосток-Каунас-Белосток и Вильнюс-Минск-Вильнюс. Поезда по маршруту Вильнюс-Игналина-Турмантас-Даугавпилс будут ходить до Турмантаса.

Также останавливается движение поезда по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Шяуляй-Рига. Транзитные поезда через Литву будут ходить, но посадка и выход пассажиров на Вильнюсском ж/д вокзале запрещены.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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