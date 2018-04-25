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Из-за введенного в Литве карантина остановлено движение международных пассажирских поездов, сообщили Литовские железные дороги.

Поезда временно не будут ходить по маршрутам Белосток-Каунас-Белосток и Вильнюс-Минск-Вильнюс. Поезда по маршруту Вильнюс-Игналина-Турмантас-Даугавпилс будут ходить до Турмантаса.

Также останавливается движение поезда по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Шяуляй-Рига. Транзитные поезда через Литву будут ходить, но посадка и выход пассажиров на Вильнюсском ж/д вокзале запрещены.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ