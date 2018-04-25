Благое дело наказуемо. Наказание за помощь!

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сделал публичное замечание работникам Министерства здравоохранения, которые стали запугивать предпринимателей, бесплатно предоставляющих еду и напитки, штрафами и расследованиями. Он написал об этом в Facebook.

«Работники Министерства здравоохранения смогли повоспитывать и попугать нашу команду, что полученную нами помощь от бизнеса уже расследуют Служба спецрасследований и Служба по расследованию финансовых преступлений и что мы должны подумать об этом, прежде чем принимать ее», — сообщил он.

Градоначальник рассказал, что люди, работающие в мобильных пунктах проверки на COVID-19, а также волонтеры сидят без продовольствия, поэтому город охотно принимает для них от предпринимателей воду и еду, которую те разносят по пунктам проверки.

«Один торговый центр подарил команде муниципалитета купоны на покупку продуктов. Мы заботимся и о людях, которые в больницах ждут результатов исследования, их в это время не кормят. Бизнес сплотился – предложения поступают ежедневно. Спасибо за это», — сказал Р.Шимашюс.

Мэр отметил, что сложно поверить, что за это собираются наказывать людей. По словам мэра, Минздраву лучше направить энергию на обеспечение защитой врачей, а не на запугивание людей, которые работают сутками.

«Я прошу, дорогие бюрократы, больше не предупреждайте, не запугивайте наших людей, не мстите бизнесу за их помощь, которая не понадобилась бы, если бы все литовские бюрократы работали совершенно и были ко всему готовы. Очень надеюсь, что если COVID-19 и подействует на кого-то в Литве, так это будет динозавр бюрократии, а не наши люди, и тем более не гражданская сознательность наших людей», — написал мэр.

Р.Шимашюс подчеркнул, что если бы государственные ведомства были лучше готовы к чрезвычайным ситуациям, то предпринимателям не пришлось бы сейчас доставлять продовольствие нуждающимся.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt