Учимся жить с коронавирусом

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Коронавирус реально будет рядом с вами и, скорее всего, придет к вам в дом.

Легкую форму коронавируса можно лечить дома

Пациентов, болеющих коронавирусом COVID-19 в легкой форме, не будут госпитализировать, им разрешат лечиться дома, сообщило Министерство здравоохранения Литвы. Об этом информирует BNS.

«Пациенты с легкими симптомами коронавирусной инфекции (COVID-19) отныне смогут лечиться дома, если там смогут соблюдать все правила изоляции (самолизоляции). Это означает, что тех, кому не потребуется специфическое симптоматическое лечение, не будут класть в больницы», – сообщило министерство.

Между тем пациенты, которые из-за прежнего сложного состояния находились на стационарном лечении, после его улучшения также смогут продолжить лечение дома, даже если результаты тестов будут еще положительными.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, опыт других стран свидетельствует о том, что болеющие в более легкой форме, если им не требуется медицинское оборудование, интенсивный медицинский надзор, могут оставаться дома или в другом месте изоляции. Единственное условие – надлежащий режим.

«Вместе с медиками мы приняли решение не госпитализировать пациентов в больницы, если для этого нет индикаций. Однако существенным моментом является изоляция. Это означает, что человек, у которого выявлена коронавирусная инфекция с легкими симптомами, обязан изолироваться», – сказал А. Верига, руководящий Государственным оперативным центром экстремальных ситуаций.

По его словам, легкие симптомы не означают, что человек не создает угрозы заражения для окружающих.

Для самоизоляции при лечении дома выдвигается еще одно условие – возможность консультироваться с семейным врачом, получать информацию о том, как следить за состоянием здоровья и куда обращаться в случае ухудшения здоровья.

Руководство больниц, по информации министерства, это одобряет, такие схемы лечения будут применяться по всей стране.

Ограничения продаж

Минздрав Литвы распорядился на время карантина ограничить в аптеках отпуск лекарств и дезинфицирующих средств. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Запрещается продавать или выдавать жителям во время карантина более одной упаковки с одинаковым общим названием, дозировкой и фармацевтической формой продаваемого без рецепта лекарства во время одной покупки. В тех случаях, когда аптека продает отпускаемые без рецепта лекарства дистанционно, для осуществления этой деятельности должны быть выделены достаточные ресурсы», – говорится в сообщении.

В Минздраве порекомендовали жителям делать покупки в интернете, избегая тесных контактов и наличных платежей. Кроме того, аптекам запрещается использовать различные рекламные акции, в том числе временные скидки, которые могут увеличить приток покупателей.

Церковь в карантин

В связи с угрозой распространения коронавируса Конференция епископов Литвы предлагает отложить запланированные обряды крещения, венчания в храмах, а заказанные мессы будут проводиться.

В распространенной на минувшей неделе информации конференции говорится, что уже запланированные венчания планируется перенести на более поздний срок. В противном случае они будут проводиться только в присутствии венчающихся и двух свидетелей.

Похоронные службы будут проводиться без присутствия людей, а обряд будет осуществляться только на кладбище.

Также предлагается отложить крещение до времени истечения карантина. Однако в случае угрозы жизни младенца крещение будет проведено незамедлительно. Этот обряд пройдет только при участии родителей и крестных родителей.

«После отзыва публичных молебен службы идут без присутствия прихожан. Верующих в этот день призывают выразить свои намерения помолиться дома, включив трансляцию мессы по телевизору, радио, интернету и приняв духовное причастие», – сообщают епископы.

Храмы сейчас открыты только для частной, неорганизованной молитвы верующих. Не проводятся также принятия исповеди, но священники готовы выслушать отдельных верующих просящих об этом.

Священники будут посещать больных на пороге смерти, но обычные посещения больных прекращены.

Епископы Литвы призывают верующих к ежедневной совместной молитве в восемь часов вечера под звон колоколов храмов страны.

Как отмечать личный праздник во время карантина

Минздрав Литвы рекомендует на время карантина отложить проведение личных праздников — крестин, свадеб, юбилеев и т.д., а если такой возможности нет — ответственно следовать рекомендациям. Прежде всего праздник нельзя устраивать в заведениях общественного питания. При его организации количество участников должно быть ограничено максимально близкими людьми. Гости мероприятия, которые должны быть изолированы, если они путешествовали за границу в течение последних 14 дней или были в контакте с COVID-19, не допускаются на празднование.

Кроме того, участники мероприятия должны соблюдать этикет кашля-чихания, а также этикет личной гигиены. Это означает — соблюдать безопасное расстояние от окружающих, не посещать церемонию при появлении симптомов острой респираторной инфекции и т. д. Кроме того, важно часто мыть руки теплой водой с мылом, а если такой возможности нет — использовать антисептики или дезинфицирующие средства.

Торговля через Интернет

Компания Kesko Senukai из-за карантина закрыла все свои магазины. Вместо этого она расширяет сеть пунктов выдачи товаров, которые можно приобрести по интернету, сказано в пресс-релизе. Senukai также решает вопрос поставки товаров.

Покупатели могут забрать их в пунктах выдачи, где придерживаются всех требований безопасности. Услуга оптовой торговли доступна как юридическим, так и физическим лицам. Сейчас товары можно будет заказать не только по интернету, но и по телефону или по эл. почте. Кроме того, организуют и доставку товаров на дом, но по желанию их можно получить в пунктах выдачи. Такие пункты открыты в магазинах Senukai в Каунасе, Клайпеде, Вильнюсе и Алитусе.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ