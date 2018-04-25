В ночь на 29 марта Литва переходит на летнее время

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В ночь на 29 марта Литва, как и многие другие страны, переходит на летнее время — стрелки часов будут переведены на один час вперед.

Летнее время будет действовать семь месяцев – до конца октября.

Сезонное время в Литве, как и во всех странах ЕС, меняется два раза в год – согласно директиве о летнем времени. Брюссель каждые пять лет принимает коммюнике с указанием точного графика ввода и отмены летнего времени. Впервые летнее время в Евросоюзе было введено в 1980 году, с того момента все страны ЕС жили в летнем и зимнем времени, переводя стрелки часов в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября.

Географически одна пятая часть Литвы (западная) попадает в первый часовой пояс, остальная часть – во второй.

По данным социологических опросов, большинство жителей ЕС высказалось против перевода стрелок. Еврокомиссия опубликовала данные онлайн-голосования по вопросу регулярного перехода на зимнее и летнее время, согласно которым порядка 84% европейцев высказались за отмену перевода часов. В голосовании приняли участие 4,6 млн человек.

Депутаты Европарламента в ходе голосования одобрили предложение отказаться в Европейском союзе от перехода с летнего на зимнее время и обратно. Нововведение вступит в силу с 2021 года — в последнее воскресенье марта, когда стрелки часов будут переведены на летнее время и останутся в нем навсегда. Те страны, которые решат остаться в зимнем времени, смогут это сделать в последнее воскресенье октября 2021 года.

Ранее страны Балтии договорились, что после отмены перевода часов выберут единое время, однако не уточнили, какое именно. Согласно опросу населения, жители Литвы больше склоняются к летнему.

Информация «ЛК», BNS