Знакомьтесь – это наш Ральф. У нас он еще новичок, но мы надеемся, что этот хоть уже и взрослый, но очень игривый и дружелюбный низкорослый пес вскоре обретет новых хозяев. Наш тел. 8 605 33452

Команда «Лесе».