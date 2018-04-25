Джонсон намерен провести «транспортную революцию» в Великобритании

«Мы осуществим этот проект, а чтобы гарантировать, что из графика мы не выбьемся и за рамки бюджета не выйдем, мы примем решительные меры, добившись восстановления жесткой дисциплины при осуществлении программы», — сказал Джонсон.

Проект HS2 получил одобрение правительства еще в 2012 году, на него уже потрачено больше £7,5 млрд ($9,4 млрд), однако рост расходов и многочисленные претензии к планам строительства заставили руководство страны вновь вернуться к его рассмотрению. Критики проекта указывают на то, что он нанесет вред экологии, с высокой вероятностью не будет способствовать улучшению экономической ситуации на севере Англии, что обещает правительство, а его стоимость вдвое превысит первоначальные оценки, достигнув £106 млрд ($137 млрд).

Во вторник Джонсон также объявил о том, что его кабинет выделит £5 млрд ($6,5 млрд) на строительство велосипедных дорожек и выделенных полос для автобусов в английских городах. Эти деньги также пойдут на приобретение по меньшей мере 4 тыс. автобусов, не выбрасывающих в атмосферу двуокись углерода. Они должны появиться на улицах городов Англии и Уэльса после успешного внедрения гибридных и электрических автобусов в Лондоне.

