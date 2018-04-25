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Джонсон намерен провести "транспортную революцию" в Великобритании

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Джонсон намерен провести «транспортную революцию» в Великобритании

Правительство Великобритании намерено осуществить «революционные преобразования» в транспортом секторе, сообщает ТАСС.

С обещаниями обновить транспортную инфраструктуру страны выступил во вторник в Палате общин британского парламента премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«В ближайшие недели правительство представит новые детали, касающиеся грядущей транспортной революции, ведь именно общественный транспорт обладает потенциалом изменить вашу жизнь и жизнь ваших городов», — заявил глава правительства, назвав устаревшую транспортную инфраструктуру едва ли не главным тормозом экономического развития страны.

Главным среди заявлений Джонсона стало обещание поддержать вызывающий много споров проект строительства высокоскоростной железной дороги HS2, которая должна связать Лондон с северной частью страны. Благодаря новым поездам добраться в Лондон из Бирмингема можно будет за 45 минут, из Манчестера — чуть больше чем за час, из Лидса — за час и двадцать минут, а из Ливерпуля — за полтора часа. Во многих случаях это позволит вдвое сократить время в пути.

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«Мы осуществим этот проект, а чтобы гарантировать, что из графика мы не выбьемся и за рамки бюджета не выйдем, мы примем решительные меры, добившись восстановления жесткой дисциплины при осуществлении программы», — сказал Джонсон.

Проект HS2 получил одобрение правительства еще в 2012 году, на него уже потрачено больше £7,5 млрд ($9,4 млрд), однако рост расходов и многочисленные претензии к планам строительства заставили руководство страны вновь вернуться к его рассмотрению. Критики проекта указывают на то, что он нанесет вред экологии, с высокой вероятностью не будет способствовать улучшению экономической ситуации на севере Англии, что обещает правительство, а его стоимость вдвое превысит первоначальные оценки, достигнув £106 млрд ($137 млрд).

Во вторник Джонсон также объявил о том, что его кабинет выделит £5 млрд ($6,5 млрд) на строительство велосипедных дорожек и выделенных полос для автобусов в английских городах. Эти деньги также пойдут на приобретение по меньшей мере 4 тыс. автобусов, не выбрасывающих в атмосферу двуокись углерода. Они должны появиться на улицах городов Англии и Уэльса после успешного внедрения гибридных и электрических автобусов в Лондоне.

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