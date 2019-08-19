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Джонсон проведет переговоры с Макроном и Меркель

Photo by mrgarethm on Foter.com / CC BY

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в начале следующей недели проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Интерфакс. 

Так, Меркель подтвердила во воскресенье, 18 августа, что примет Джонсона в Германии в среду вечером. 

«Мы всегда рады всем визитам. Нужен диалог, нужно искать хорошие решения», — заявила она, добавив при этом, что ее страна готова и к варианту с «жестким» Brexit — к выходу Великобритании из ЕС без двустороннего соглашения. 

«В любом случае я буду делать усилия, чтобы найти решения, причем до последнего дня переговоров», — пообещала Меркель. 

В свою очередь, британские СМИ сообщают, что во вторник Джонсон будет в Париже, где проведет переговоры с Макроном. 

Напомним, Джонсон заявил, что подготовка к Brexit без всякого соглашения — приоритет для него и всех госслужащих страны.  Также, по его словам, Brexit состоится без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.

korrespondent.net

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