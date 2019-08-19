Консерваторы не поддержат обновленный кабмин, решил президиум партии

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Партия Союз отечества — Христианские демократы Литвы (СО — ХДЛ) не поддержит состав обновленного правительства во время голосования о предоставлении ему полномочий в сейме на этой неделе.

Президиум партии в понедельник принял решение, что члены СО — ХДЛ «не могут брать на себя ответственность за работу этого правительства, поэтому во время голосования в сейме предлагают фракции не поддержать предоставление полномочий этому правительству».

Президиум партии высказался в своей позиции, что «такой кабмин в обновленном составе не обеспечивает стабильность и прорыв, а напоминает застой и по сути означает невыполнение всех обещанных реформ и обязательств».

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