Нетаньяху рассказал, зачем едет в Украину

Фото Михаила Метцеля/ТАСС. Фото предоставлено Фондом ВАРП

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе государственного визита в Украину обсудит запуск зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение, заявил он журналистам перед вылетом в Украину.

В частности, Нетаньяху назвал визит важным с точки зрения того, что сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами из Украины, остаются живым связующим звеном между двумя странами, и эту связь нужно укреплять.

«Я намерен обсудить с президентом (Владимиром Зеленским) создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами», — добавил Нетаньяху.

Напомним, что прошлый визит Нетаньяху в Киев состоялся в его первую каденцию на посту премьер-министра, в марте 1999 года.

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