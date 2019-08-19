TOP,Сегодня в мире

Нетаньяху рассказал, зачем едет в Украину

Фото Михаила Метцеля/ТАСС. Фото предоставлено Фондом ВАРП

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе государственного визита в Украину обсудит запуск зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение, заявил он журналистам перед вылетом в Украину. 

В частности, Нетаньяху назвал визит важным с точки зрения того, что сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами из Украины, остаются живым связующим звеном между двумя странами, и эту связь нужно укреплять. 

 «Я намерен обсудить с президентом (Владимиром Зеленским) создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами», — добавил Нетаньяху. 

Напомним, что прошлый визит Нетаньяху в Киев состоялся в его первую каденцию на посту премьер-министра, в марте 1999 года.

korrespondent.net

Последние новости

default image
На Канарах из-за пожаров эвакуировали восемь тысяч человек

Подробнее...
default image
В Вильнюс на конференцию прибудут президент Грузии и премьер Молдовы

Подробнее...
default image
Нетаньяху рассказал, зачем едет в Украину

Подробнее...
default image
Консерваторы не поддержат обновленный кабмин, решил президиум партии

Подробнее...
default image
Джонсон проведет переговоры с Макроном и Меркель

Подробнее...
default image
Название "Сакартвело" набирает популярность, но "Грузия" всё же доминирует

Подробнее...
default image
Премьер-министр С.Сквернялис призвал Индию открыть посольство в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Треть британцев поддержала Brexit без сделки

Подробнее...
default image
Пьяная голландская судья оштрафована в Клайпедском районе

Подробнее...
default image
Спикер украинского парламента Парубий прибывает проститься с Литвой

Подробнее...
default image
В Польше призвали противостоять "странствующим театрам" гей-прайдов

Подробнее...
default image
Советник Трампа подтвердил планы о покупке Гренландии

Подробнее...
default image
В Вильнюсе в память о Балтийском пути начался марш старинных автомобилей

Подробнее...
default image
С.Якелюнас не поддерживает кандидатуру В.Синкявичюса на пост еврокомиссара (дополнено)

Подробнее...
default image
В планах Г.Науседы - посещение Эстонии, Польши, Брюсселя, США и Японии.

Подробнее...
default image
В МВД Германии назвали условия лишения статуса беженца

Подробнее...
default image
В России назвали условие развертывания новых ракет

Подробнее...
default image
В Германии Г.Науседа подчеркнул необходимость диалога между США и ЕС

Подробнее...
default image
Миграционная мафия начала использовать гидроциклы для доставки нелегалов в Испанию

Подробнее...
default image
К. Купшис: крах PNB Banka портит репутацию банков Балтийских стран

Подробнее...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.