Э. Густас: новые правила природоохраны ЕС могут стать бременем для литовских фермеров

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Решение министров Евросоюза (ЕС) выделять как минимум 20% получаемых фермерами прямых выплат на охрану окружающей среды может стать тяжелым бременем для литовских фермеров, говорит представлявший на переговорах Литву вице-министр сельского хозяйства Эвалдас Густас.

Эвалдас Густас подтвердил BNS, что был единственным на встрече министров ЕС, кто голосовал против реформы единой сельскохозяйственной политики. Три другие страны Восточной Европы: Латвия, Румыния и Болгария, — воздержались.

«Переговоры были тяжелые, закончились в четыре часа утра. Все же не удалось добиться того, чтобы на экосхемы резервировалось менее 20% прямых выплат, а это для Литвы критически большая цифра, потому что мы подсчитали, что тогда базовая выплата для фермеров не только не увеличится, а даже уменьшится. Согласиться с такими условиями мы никак не могли», — сказал BNS вице-министр.