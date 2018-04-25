Э. Густас: новые правила природоохраны ЕС могут стать бременем для литовских фермеров

Решение министров Евросоюза (ЕС) выделять как минимум 20% получаемых фермерами прямых выплат на охрану окружающей среды может стать тяжелым бременем для литовских фермеров, говорит представлявший на переговорах Литву вице-министр сельского хозяйства Эвалдас Густас.
Эвалдас Густас подтвердил BNS, что был единственным на встрече министров ЕС, кто голосовал против реформы единой сельскохозяйственной политики. Три другие страны Восточной Европы: Латвия, Румыния и Болгария, — воздержались.
«Переговоры были тяжелые, закончились в четыре часа утра. Все же не удалось добиться того, чтобы на экосхемы резервировалось менее 20% прямых выплат, а это для Литвы критически большая цифра, потому что мы подсчитали, что тогда базовая выплата для фермеров не только не увеличится, а даже уменьшится. Согласиться с такими условиями мы никак не могли», — сказал BNS вице-министр.
По словам Э. Густаса, Литва на переговорах предлагала сделать эту часть меньше для тех стран, средний показатель прямых выплат для которых ниже, чем в ЕС, однако это не было принято во внимание.
Саммит ЕС пришел к соглашению, что в 2027 году средний показатель прямых выплат для литовских фермеров должен быть не ниже 215 евро. По словам Э. Густаса, поскольку выплата состоит из различных компонентов, вполне вероятно, что средний показатель будет достигнут, однако базовая выплата может уменьшиться.
Он также говорит, что средства, предусмотренные для охраны окружающей среды, могут оказаться не использованы.
Вице-министр также сказал, что на заседании совета министров были достигнуты и благоприятные для Литвы соглашения. Одно из них о том, что на фермеров, получающих выплаты на сумму менее 2 тыс. евро в год, не будет распространяться финансовая дисциплина.
Относительно новой сельхозполитики, принятой 27 странами ЕС, еще предстоит договариваться с Европарламентом, который на этой неделе должен провести голосование по предложениям.