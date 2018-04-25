Э. Янкявичюс: просьбы о приезде египтянина и сирийской семьи не были согласованы

Фото lrv.lt

Замещающий министра внутренних дел Литвы Риту Тамашунене министр юстиции Эльвинас Янкявичюс говорит, что не принятые в правительстве вопросы о приезде в страну египтянина к беременной жене и перемещении сирийской семьи не были с ним согласованы.

По словам министра, просьбы были отложены, чтобы можно было оценить их обстоятельства и необходимость.

«Эпидемиологическая ситуация ухудшается, и Литва ужесточает требования защиты от вируса. На прошлом заседании Комитета по вопросам COVID-19 было договорено, что приезд в нашу страну будет разрешен только в исключительных случаях», — сказал министр для пресс-релиза.

«Представленные на совещании правительства просьбы граждан Египта и Сирии будут тщательно взвешены и тогда будет принято решение, удовлетворить ли их», — добавил он.

Э. Янкявичюс на совещании кабмина в среду возразил против предложения разрешить мужу гражданки Литвы приехать в Литву из Египта, а также против предложения переместить сирийскую семью из Иордании в рамках обязательства Литвы перед Евросоюзом по приему беженцев.

Кабмин, однако, разрешил приехать иностранцам для работы на литовских предприятиях и нескольким баскетбольным командам из России, Украины и Казахстана — для проведения сборов в Друскининкай и Пренай.

Э. Янкявичюс обосновал свою позицию тем, что иностранцам разрешается приехать «лишь в исключительных случаях».

Беременная Аустея Симанавичюе 31 года сказала BNS, что была шокирована таким решением кабмина.