Э.Янкявичюс в Брюсселе поднимет вопрос о выдаче граждан ЕС третьим странам

Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в понедельник в Брюсселе встретится с еврокомиссаром Дидье Рейндерсом, чтобы обсудить механизм защиты граждан ЕС от выдачи для преследования в третьих странах.

«Обычно страны Евросоюза не выдают своих граждан никаким третьим странам, либо просьба об экстрадиции оценивается крайне тщательно. Однако, когда есть просьба об экстрадиции не собственного гражданина, а например, соседней страны ЕС, все проходит проще, и у нас это вызывает большую озабоченность», – сказал BNS министр.

По его словам, возникают вопросы, будет ли в третьей стране обеспечена правовая помощь на защиту такого же уровня, каковы условия заключения, обеспечивается ли право на справедливый суд и прочее.

Э. Янкявичюс сказал, что согласно нынешней практике, когда гражданин одного государства ЕС задерживается в другом государстве блока по просьбе третьей стороны, направляется запрос о том, не осуществляется ли уголовное преследование в отношении этого лица на родине. После получения отрицательного ответа, лицо выдается третьей стране.