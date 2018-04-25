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TOP,Новости,Общество

Э.Янкявичюс в Брюсселе поднимет вопрос о выдаче граждан ЕС третьим странам

Фото facebook.com

Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в понедельник в Брюсселе встретится с еврокомиссаром Дидье Рейндерсом, чтобы обсудить механизм защиты граждан ЕС от выдачи для преследования в третьих странах. 

«Обычно страны Евросоюза не выдают своих граждан никаким третьим странам, либо просьба об экстрадиции оценивается крайне тщательно. Однако, когда есть просьба об экстрадиции не собственного гражданина, а например, соседней страны ЕС,  все проходит проще, и у нас это вызывает большую озабоченность», – сказал BNS министр.

По его словам, возникают вопросы, будет ли в третьей стране обеспечена правовая помощь на защиту такого же уровня, каковы условия заключения, обеспечивается ли право на справедливый суд и прочее.  

Э. Янкявичюс сказал, что согласно нынешней практике, когда гражданин одного государства ЕС задерживается в другом государстве блока по просьбе третьей стороны, направляется запрос о том, не осуществляется ли уголовное преследование в отношении этого лица на родине. После получения отрицательного ответа, лицо выдается третьей стране. 

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По его словам, этот вопрос актуален не только Литве, но и всем странам ЕС. 

«Мы говорим о возможности свободно передвигаться не только граждан Литвы и других стран, без опасений по поводу того, что по причине занимаемых ими должностей они могут быть задержаны и выданы другому государства в рамках просьбы об экстрадиции»,  – подчеркнул министр.

Он намерен добиваться создания механизма, который позволит гражданину ЕС получать такую же защиту во всем ЕС, как и в своем государстве.  

Вопрос о выдаче литовских граждан третьим странам стал особо остро после того, как Россия заявила о начале расследования в отношении литовских судей и прокуроров, связанных с делом о событиях 13 января 1991 года, а в прошлом году она заочно предъявила следователю и прокурору Симонасу Слапшинскому обвинения. 

Литовских судей обвиняют в принятии «очевидно несправедливого приговора», а прокурора – «в незаконном уголовном преследовании российских граждан». 

Вильнюсский окружной суд в прошлом году признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще более 60 бывших советских должностных лиц и офицеров виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Они заочно приговорены к лишению свободы.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более 800 человек получили ранения. 

Советские власти попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

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