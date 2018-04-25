ЕБРР: спад экономики Литвы в этом году составит 7%

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По причине коронакризиса экономика Литвы в этом году сократится на 7%, однако в следующем году внутренний валовой продукт (ВВП) страны должен вырасти на 5%, прогнозируют экономисты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Экономический спад в 7% в этом году прогнозируется и в Латвии, между тем, эстонская экономика должна сократиться менее значительно – на 6%. Ожидается, что в следующем году ВВП Латвии вырастет на 5%, а Эстонии – на 7%, сообщил ЕБРР.

Банк считает, что в Литве относительно большая часть экономики приходится на сектор розничных услуг, который в наибольшей степени затронут кризисом, поэтому оживление экономики будет зависеть от того, насколько стране удастся выйти из карантинных ограничений и вернуться к нормальной деятельности во второй половине года.

Кроме того, по мнению ЕБРР, прерывающиеся мировые цепочки поставок негативно повлияют на литовскую промышленность, поскольку отечественные производители ввозят из-за границы около четверти необходимых им компонентов.

ЕБРР считает, что совокупное сокращение экономики Балтийских стран и региона Центральной Европы в этом году составит 4,3%, между тем в следующем году экономика региона вырастет на 4,5%. Меньше всего в регионе сократится экономика Польши и Венгрии – на 3,5% в каждой из стран.