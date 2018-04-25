default image
Сезон фонтанов

Подробнее...
default image
Безработица достигла максимума?

Подробнее...
default image
В условиях карантина растет число убийств

Подробнее...
default image
Экзаменационная сессия на старте

Подробнее...
default image
Показатели аварийности

Подробнее...
default image
Евростат: эскпорт среди стран Балтии в этом году рост только в Латвии

Подробнее...
default image
Крупнейшие налогоплательщики Литвы в этом году заплатили налогов на 1,7% больше

Подробнее...
default image
Парки ветроустановок в море могут удовлетворять четверть потребности Литвы в электричестве

Подробнее...
default image
Карантин в Литве продлится до лета

Подробнее...
default image
ЕБРР: спад экономики Литвы в этом году составит 7%

Подробнее...
default image
Придется научиться жить «рядом с болезнью»

Подробнее...
default image
Кабмин утвердил использование запасов нефти во время международных кризисов

Подробнее...
default image
На реконструкцию волнорезов в Клайпедском порту– 49 млн евро средств ЕС

Подробнее...
default image
В Старом городе – революционные перемены

Подробнее...
default image
В конце тоннеля забрезжил свет

Подробнее...
default image
Управляющая "Дружбой" компания в Беларуси окончательно проиграла спор с Orlen Lietuva

Подробнее...
default image
Работу правительства оценит избиратель

Подробнее...
default image
Безопасность БелАЭС – по европейским правилам

Подробнее...
default image
Каким будет летний сезон 2020?

Подробнее...
default image
Табор уходит в … город

Подробнее...
default image
Revolut Bank планирует расширение в Центральной и Восточной Европе

Подробнее...
default image
В Вильнюсе - самая высокая в Литве смотровая площадка

Подробнее...
default image
Осенью в Калининграде пройдут испытания изолированной работы системы ЛЭП

Подробнее...
default image
Новичок с улицы Тайкос

Подробнее...
default image
Священномученик Иоанн Поммер

Подробнее...
default image
Минздрав объявил, на каких условиях смогут открыться салоны красоты и спортклубы

Подробнее...
default image
В Евросоюзе ожидают роста нелегальной миграции после ослабления COVID-ограничений

Подробнее...
default image
В Литве подтверждено 11 новых случаев коронавируса, всего 1534

Подробнее...
default image
Tez Tour видит два сценария деятельности, просит кредит в 1 млн евро

Подробнее...
default image
Беларусь впервые начала поставки нефти из США

Подробнее...
default image
Рынок подержанных автомобилей Литвы в этом году уменьшился на 23,4%

Подробнее...
default image
Италия снимет ограничение на передвижение между регионами

Подробнее...
default image
Я. Наркевич обратился в прокуратуру по поводу клеветы

Подробнее...
default image
Зеленский подписал закон об обязательном тестировании граждан Украины на коронавирус

Подробнее...
default image
Президент Литвы в выходные будет отдыхать в Ниде

Подробнее...
default image
Во Франции продолжают снимать ограничения

Подробнее...
default image
В Германии приняли новый пакет соцпомощи из-за пандемии

Подробнее...
default image
Г. Ландсбергис: предложения президента должны обсуждаться вместе с пересмотром бюджета

Подробнее...
default image
ЕС и Великобритания признали провал торговых переговоров

Подробнее...
default image
Социал-демократы отмечают улучшения в предложениях президента, но усматривают и риски

Подробнее...
TOP,Новости,Экономика

ЕБРР: спад экономики Литвы в этом году составит 7%

Фото из открытых источников

По причине коронакризиса экономика Литвы в этом году сократится на 7%, однако в следующем году внутренний валовой продукт (ВВП) страны должен вырасти на 5%, прогнозируют экономисты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). 

Экономический спад в 7% в этом году прогнозируется и в Латвии, между тем, эстонская экономика должна сократиться менее значительно – на 6%. Ожидается, что в следующем году ВВП Латвии вырастет на 5%, а Эстонии – на  7%, сообщил ЕБРР. 

Банк считает, что в Литве относительно большая часть экономики приходится на сектор розничных услуг, который в наибольшей степени затронут кризисом, поэтому оживление экономики будет зависеть от того, насколько стране удастся выйти из карантинных ограничений и вернуться к нормальной деятельности во второй половине года. 

Кроме того, по мнению ЕБРР, прерывающиеся мировые цепочки поставок негативно повлияют на литовскую промышленность, поскольку отечественные производители ввозят из-за границы около четверти необходимых им компонентов. 

ЕБРР считает, что совокупное сокращение экономики Балтийских стран и региона Центральной Европы в этом году составит 4,3%, между тем в следующем году экономика региона вырастет на 4,5%. Меньше всего в регионе сократится экономика Польши и Венгрии – на 3,5% в каждой из стран. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.