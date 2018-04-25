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Общество

Карантин в Литве продлится до лета

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Правительство Литвы на минувшей неделе приняло решение о продлении всеобщего карантина до 31 мая, сообщает BNS.

С 18 мая возобновят деятельность детские сады и дошкольные группы, спортклубы, в полном объеме – салоны красоты, одонтологические кабинеты, будут разрешены мероприятия для небольших групп на открытом воздухе, посещение больных.

Небольшим группам (не более шести лиц) разрешены тренировки в спортклубах с тренером, а также отменяется запрет на плавание на развлекательных, спортивных судах при соблюдении дистанции между людьми.

Также с 18 мая разрешаются мероприятия на открытых пространствах с числом участников до 30 человек, если будет обеспечиваться безопасное расстояние между людьми или их группами, а также если мероприятие будет проходить без перерывов.

С 30 мая разрешается проведение мероприятий как в открытых, так и в закрытых пространствах с числом участников до 30 человек, если будет обеспечиваться безопасное расстояние между людьми или их группами, а также если мероприятие будет проходить без перерывов.

С этой недели в Литву с рабочими, деловыми и научными целями могут прибывать граждане стран ЕС, а также обладающие национальной визой. К ним будет применяться требование 14-дневной изоляции.

С 11 мая в Литву без условия самоизоляции приезжают граждане Польши, но с определенными целями поездки – работы, бизнеса или учебы.

С 15 мая более свободным станет сообщение для прибывающих из Латвии и Эстонии. Жители стран Балтии смогут свободно передвигаться между Латвией, Литвой и Эстонией, не будет требования изоляции.

В правительственное постановление также внесено большее количество пограничных пунктов, через которые можно будет въезжать в Литву на легковых автомобилях.

Наряду с работающими сейчас пограничными КПП  Салочяй-Гренцтале с 15 мая движение легковых автомобилей будет разрешено и через КПП Бутинге-Руцаава и Смелине-Медуми на границе с Латвией.

Отныне легковые автомобили смогут прибывать не только через КПП Калвария-Будзиско на границе с Польшей, но и через Лаздияй-Огородники. Также открыты паромные линии из Ростока и Равемюнде в Германии.

Регистрация браков — в обычном порядке

Фото pixabay.com

Отделам гражданской метрикации предложено вернуться к обычному порядку регистрации браков.

Как сообщает Минюст, в церемониях бракосочетания может участвовать и более пяти человек, однако обязательно сохранять безопасное расстояние, придерживаться необходимых мер защиты от коронавируса.

Визит к врачу

Фото pixabay.com

Поликлиники в Литве понемногу восстанавливают свою деятельность и организуют прямые встречи с пациентами. Меняется порядок записи к врачу. В регистратуре можно записаться только на удаленную консультацию, а вопрос непосредственного визита решит лечащий врач или специалист. Такой порядок на заседании парламентского комитета по здравоохранению представила вице-министр здравоохранения Лина Ярушявичене.

По ее словам, на первом этапе рекомендуют возобновить прием не больше 50% максимального количества пациентов. Каждая поликлиника решает этот вопрос индивидуально. «Максимальное количество пациентов начнут принимать через две недели, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится», – сказала Л. Ярушявичене.

По ее словам, если ситуация изменится и будут фиксировать 50 и больше случаев заражения COVID-19 три дня подряд или 200 и больше — за день, то количество визитов сразу будут снижать наполовину.

Представитель Минздрава сказала, что, перед тем как начать работу, поликлиники должны подготовить планы и прислать их в Национальный центр общественного здоровья. Вице-министр пояснила, что должен быть разработан четкий порядок, когда какие консультации проводить, когда дезинфицировать помещения.

По ее словам, нужно отказаться от необязательных консультаций. «Если раньше в одном кабинете находились и врач, и медсестра, то сейчас они должны консультировать в разных кабинетах – если услуга это позволяет», – сказала Л. Ярушявичене.

Кроме того, врачи, работающие в нескольких местах, должны составить циклический график, например, месяц работать в одном месте, месяц — в другом. Это требование не действует при удаленной работе.

«На этом этапе остаются «температурные» клиники, которые принимают пациентов с симптомами. Большое внимание надо уделить пациентам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями. У людей старшего возраста риск заболевания выше. Их рекомендуют принимать в определенные часы, не смешивая потоки, – например, отдельно принимать детей на прививки, отдельно — пожилых людей», – сказала она.

«Во время приема у двери кабинета должно быть не больше одного пациента. В идеале, нужно организовать работу так, чтобы людям не пришлось ожидать визита», – подчеркнула вице-министр. На данном этапе приходящих в поликлинику пациентов проверять на коронавирус не планируется.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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