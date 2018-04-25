Парки ветроустановок в море могут удовлетворять четверть потребности Литвы в электричестве

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Ветроэлектростанции в Балтийском море могли бы удовлетворять четверть нынешней потребности Литвы в электроэнергии, утверждает Министерство энергетики, которое предлагает правительству принять решение о месте и мощностях парков таких установок.

Намечено, что мощность парков ветроэлектростанций должна будет достигать 700 мегаватт, они должны будут вырабатывать 2,5-3 тераватт-часов электроэнергии в год или 25% нынешней потребности страны.

«Морской ветер будет новым и важным переломным моментом в энергетике Литвы. В этой сфере начнется яростная конкуренция за инвестиции, и у нас есть время максимально хорошо к этому подготовиться», — сказал для пресс-релиза министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Предположительно максимально эффективная территория парков в Балтийском море должна составлять 137,5 квадратных километров, расстояние до берега — около 29 км, средняя глубина моря — 35 м, скорость ветра — около 9 метров в секунду.

Первые аукционы на строительство парков ветрогенераторов в Балтийском море планируется объявить в 2023 году, они должны начать выработку электроэнергии до 2030 года.

У Литвы пока нет ни одного такого парка в территориальных водах Балтийского моря.