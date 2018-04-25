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TOP,Бизнес,Новости,Экономика

Крупнейшие налогоплательщики Литвы в этом году заплатили налогов на 1,7% больше

By BearasMano darbas, CC BY-SA 3.0, Nuoroda

500 литовских предприятий, являющихся крупнейшими в стране налогоплательщиками, в первом квартале этого года заплатили государству 1,308 млрд евро — на 1,7% больше, чем в январе-марте 2019 года (1,286 млрд евро), показывают данные Государственной налоговой инспекции (ГНИ).

Больше всего налогов в госбюджет заплатил нефтеконцерн Orlen Lietuva – 98 млн евро или на 31,6% больше, чем в первом квартале 2019 года. На втором месте была компания по оптовой торговле нетфепродуктами и аренде недвижимости Okseta – сумма уплаченных ею налогов увеличилась на 3% до 57,5 млн евро.

На третьем месте была компания по производству табачных изделий  Philip Morris Baltic, которая заплатила 46,2 млн евро налогов или на 12,3% больше, чем в январе-марте прошлого года. Большая часть налогов, заплаченных крупнейшими налогоплательщиками, приходится на акцизы и налог на добавленную стоимость.

На четвертом месте — оператор терминала сжиженного природного газ и терминалов нефтепродуктов Klaipedos nafta с суммой налогов 44,9 млн евро (на 29% больше), на пятом — компания оптовой торговли и логистики Sanitex (36,5 млн евро налогов, на 9% больше).

Сумма налогов, заплаченных десятью крупнейшими налогоплательщиками страны, в первом квартале составила 424,883 млн евро (на 3,1% больше, чем в январе-марте прошлого года) — это составило 32,5% налогов, заплаченных всеми 500 предприятиями-налогоплательщиками.  

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