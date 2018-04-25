Евростат: эскпорт среди стран Балтии в этом году рост только в Латвии

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В первом квартале этого года экспорт в Балтийских странах рос только в Латвии, сообщил Евростат.

В январе-марте литовский экспорт, по сравнению с тем же периодом прошлого года, не изменился и составил 7,1 млрд евро, латвийский – вырос на 5% до 3,5 млрд евро, а эстонский – сократился на 3% до 3,5 млрд евро, свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу статистическим агентством Евросоюза.

В этом году литовский импорт сократился на 3% до 7,3 млрд евро, латвийский – на 1% до 3,9 млрд евро, эстонский – на 4 % до 3,8 млрд евро.

Торговый дефицит Литвы составил 0,3 млрд евро, Латвии – 0,4 млрд евро, Эстонии – 0,3 млрд евро.