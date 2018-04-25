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Общество

Придется научиться жить «рядом с болезнью»

Фото BFL/ Ирмантас Гялунас

Правительство Литвы одобрило стратегию управления COVID-19 на ближайшие два года. Ее могут пересмотреть, если появится вакцина или лекарство от коронавируса либо ученые докажут, что у переболевших формируется иммунитет к болезни.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис сказал журналистам, что, пока нет лекарства от коронавируса, придется научиться жить «рядом с болезнью».

Профессор медицины Витаутас Касюлявичюс считает, что этой весной коронавирус не закончится. «Для людей из группы риска опасность остается высокой», — полагает профессор.

Согласно разработанной стратегии, распределение людей по группам риска будет проводиться исходя из индивидуального и социального риска. Уровень индивидуального риска — это риск осложнений конкретного человека в случае заболевания коронавирусом. Социальный риск зависит от контактов человека с людьми из группы высокого риска, с инфицированными — или, возможно, инфицированными — людьми, а также с другими многочисленными контактами. Все это вызывает риск заболевания.

Согласно стратегии, будут учитываться болезни, возраст, круг общения и возможные контакты. «В ходе анализа смертей от коронавируса выясняется, что больше всего скончалось людей старше 80 лет — 9,3%, 70–79 лет – 5,1%, 60–69 лет – 2,2%. Уровень смертности в группе 50–59 лет — 0,6%. Это отвечает общей тенденции, по данным ВОЗ. Таким образом, можно сделать вывод, что самый большой риск заболеваемости наблюдается в группе людей старше 60 лет», – отмечено в сопроводительном документе.

Устанавливаются три степени риска, и правительство считает, что чем уровень риска выше, тем серьезнее должны быть средства защиты: 1-й означает высокий уровень риска, 2-й – средний уровень, 3-й – низкий уровень риска. Для людей из группы небольшого риска требований меньше.

Для контроля над заболеваемостью периодически и выборочно будут проверять на наличие COVID-19 те или иные группы людей, пересматривать модель предоставления услуг здравоохранения, обеспечивать производство средств личной защиты на местном рынке, оберегать лиц, входящих в группы риска.

«Будут установлены конкретные критерии, параметры, по которым будут отбираться целевые группы или объекты для тестирования», – говорится в документе.

Планируется также проводить и выборочное тестирование в масштабе страны и отдельных регионов.

«Вероятно, избежать появления очагов не удастся, но локальные очаги нам уже удавалось нейтрализовать, этим принципом и будем руководствоваться», — сказал премьер.

С учетом имеющегося опыта при лечении зараженных лиц планируется по существу пересмотреть модель предоставления услуг здравоохранения. Планируется создать новую постоянную группу услуг здравоохранения  – лечение последствий болезни COVID-19.

Правительство, убедившись в том, насколько важно обеспечение резерва средств личной защиты, намерено сформировать конкретные планы потребности и закупок подобных средств защиты, цепочек поставок.  Особое внимание будет уделяться производству таких средств внутри страны, а также созданию механизма их лицензирования.

Также отмечается необходимость обеспечения качественной и доступной психологической помощи, расширение услуг для жертв насилия в ближнем окружении.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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