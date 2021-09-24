Эффективная организация движения в городах  

С 1 января 2022 г. предусмотрены следующие изменения: изменение порядка создания аварийного коридора, запрета парковки на проезжей части и на въездах во дворы, уточнение порядка поворота на светофоре на контролируемом перекрестке и въезда или выезда с полосы разгона, а также обязанность немедленно отогнать заряженный электромобиль из зарядной станции.

Запрет парковки на пересечении улицы и выезда со двора повысит видимость дороги, позволит избежать аварийных ситуаций при выезде со двора, не доставит неудобств другим участникам дорожного движения, так как въезд во двор, заблокированный автотранспортом, создает проблемы не только движению транспорта, но и пешеходам.

Инициаторы проекта вспомнили и об электромобилях. В частности, водитель, завершивший зарядку своего электромобиля, должен немедленно отогнать его от места зарядки. Кроме того, согласно проекту, запрет езды на роликовых коньках, скейтбордах или самокатах без двигателя на проезжей части не распространялся бы в жилой зоне. Также в проекте предусмотрены поправки об уточнении значения сигналов светофора, порядка проезда специальных транспортных средств с синими или красно-синими маячками и др. Изменение порядка движения спецтехники с синими и красными (или только синими) проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами позволит спецслужбам добираться до места аварии в среднем на 4 минуты быстрее.

С 1 июня 2022 г. поправки в ПДД вводят новый способ организации дорожного движения – «Велосипедная улица». Цель состоит в том, чтобы создать лучшие условия для велосипедного движения, чтобы побудить людей выбирать альтернативные способы передвижения по городу. Согласно задумке инициаторов, такой статус могли бы получать тихие улицы с низкой интенсивностью движения. На таких улицах было бы разрешено смешанное движение. При этом был бы запрещен обгон велосипедистов и скорость выше 30 км/ч. В свою очередь, велосипедисты могли бы двигаться по всей дороге, а не по правому ее краю, как сейчас. Эта мера позволит более эффективно планировать интегрированную сеть велосипедных дорожек, когда невозможно проложить отдельные велосипедные дорожки или велосипедные полосы.

Чтобы склонить выбор жителей в пользу общественного транспорта и других менее загрязняющих видов транспорта, появятся два типа запланированных полос движения, отмеченных буквой A или символом A +. Инициаторы проекта также предлагают разделить А-полосы движения. Полоса, отмеченная буквой А, была бы предназначена исключительно для общественного транспорта. Также возможна установка отдельных светофоров для автобусов и троллейбусов. В свою очередь, полосы, отмеченные А+, использовались бы не только общественным транспортом, но и другими транспортными средствами, включая мотоциклы.

Изменения в ПДД также убирают дорожные знаки «Интернет» и «Радиостанция», использование которых стало устаревшим. Кроме того, в ПДД добавлены новые дорожные знаки: «Движение на велосипедах с механическим приводом запрещено» и «Движение автотранспорта запрещено» Эти знаки ограничивали бы использование мотовелосипедов и электросамокатов и устанавливались бы в местах с интенсивным пешеходным движением или там, где этого требуют дорожные условия. Помимо этого, вводятся новые горизонтальные разметки — изображения предупреждающих дорожных знаков на проезжей части «Дети» и «Пешеходный переход».

Р. Шимашюс: Для велосипедов — половина улиц

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс надеется, что изменения, связанные с “велосипедными улицами”, на которых будет отдан приоритет этому транспортному средству, вступят в силу весной, а не «в разгар велосипедного сезона». Он сказал, что такие изменения могут быть действительны примерно на половине улиц Вильнюса.

«В Вильнюсе у нас чуть больше 1,5 тысячи километров улиц. В моем понимании примерно половина из них должны быть такими. Говоря о половине, я имею в виду, это точно такие же садовые улицы, а не только другие, они зачастую по ширине не соответствуют техническим строительным нормам», — сказал Р. Шимашюс.

По словам мэра, одним из таких мест станет улица Тоторю и некоторые другие центральные улицы Старого города. Муниципалитет уже несколько лет расширяет пешеходные и велосипедные зоны в Старом городе и на некоторых других улицах.

На предложение министерства о предоставлении муниципалитетам возможности ограничить движение электросамокатов одним знаком, Р. Шимашюс говорит, что такие улицы не должны появляться в Вильнюсе. Глава столичного муниципалитета признал, что некоторые изменения еще нужно доработать, особенно то, что считать входами во дворы, как рассчитывать расстояния в пять метров и так далее.

Комиссар: Изменения положительные

Витаутас Грашис, глава Службы дорожной полиции Литвы, положительно оценивает изменения и надеется, что нововведения станут возможностью для водителей повторить все Правила дорожного движения и, самое главное, их соблюдать.

«Период до вступления в силу достаточно долгий, и люди, не только водители автомобилей, но и пешеходы, водители скутеров, должны будут ознакомиться с этими правилами, запомнить их и понять, что они должны соблюдаться», — сказал В. Грашис.

Глава Службы дорожной полиции не считает, что изменения потребуют дополнительных ресурсов полиции.

«Но все будет зависеть от того, как хорошо мы их изучим, и действительно ли мы все захотим соблюдать Правила дорожного движения, которые, как было показано в презентации, привлекательны для участников дорожного движения и побуждают, мотивируют следовать им», — сказал В. Грашис.

Общественность критикует изменения

Глава Ассоциации пешеходов Литвы Эдуардас Крищюнас заявил, что «заинтересованная общественность вообще не была проинформирована» об изменениях, т.е. различные ассоциации, представляющие пешеходов, велосипедистов.

«Я являюсь членом Вильнюсской комиссии по безопасности дорожного движения, эти вопросы в комиссию не поступали. Мы видели только то, что предлагал сам Вильнюс, но на каком все это этапе, мы не знали. Весной были обсуждения, но сейчас мы видим, что документ совсем другой», — сказал глава общественной организации.

По его словам, изменения убирают пункт, согласно которому автомобили должны пропустить группу пешеходов с сопровождающими, а также оставляют лазейки, которые дискриминируют велосипедистов по отношению к другим участникам дорожного движения.

«Говорят, что ситуация для велосипедистов улучшится. Но, как вы слышали, им будет запрещено передвигаться по проезжей части, кроме случаев, предусмотренных ПДД. Это противоречивый момент . Одно из изменений заключается в том, что велосипедист, приближающийся к перекрестку, должен пропустить автомобили, если нет знаков приоритета, хотя, согласно ПДД, все водители транспорта придерживаются принципа правой руки», — сказал он.

Министр М. Скуодис пообещал обсудить с общественностью все детали.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ