Электроэнергия для малых потребителей с января может подорожать на 20%

Фото BFL

Электроэнергия для жителей, потребляющих ее минимально, со следующего года может подорожать примерно на 20%, говорит председатель Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ).

Ренатас Поцюс подчеркивает, что с января 2022 года цена будет регулироваться только для домашних хозяйств, потребляющих до 1000 киловатт-часов в год. Для всех остальных совет регулировать цены не будет – они будут покупать электроэнергию на рынке, у независимых поставщиков.

«Граница цены на общественное электроснабжение со следующего года увеличится примерно на 20% – с 12,39 цента до 15,03 цента за киловатт-час, с налогом на добавленную стоимость будет 18,19 цента. Для потребителей со стандартным планом одной временной зоны, потребляющим около 50 киловатт-часов в месяц, счета увеличатся примерно на 1,6 евро (21%) – с 7,6 евро до 9,22 евро в месяц», – сказал Р. Поцюс на заседании парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию на этой неделе.