ЕК начала процедуру в связи с нарушением из-за применения НДС к малым предприятиям Литвы

Действующий в Литве порядок, когда плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) обязаны регистрироваться и малые предприятия, если общие годовые доходы их окончательного владельца превышают 45 тыс. евро, даже если эти предприятия юридически независимы и их структура не только искусственная, является непропорциональным и противоречит принципу нейтральности налогов, утверждает Еврокомиссия (ЕК).

ЕК в середине июля выслала Литве официальное сообщение о ненадлежащем применении правил НДС, целью которых является упрощение деятельности малых предприятий.

В соответствии с нынешней схемой обложения НДС малых и средних предприятий, малые предприятия Литвы, оборот которых не превышает 45 тыс. евро в год, не обязаны регистрироваться плательщиками НДС. Однако, в соответствии с инструментами по борьбе с уклонением от уплаты налогов Литва не применяет это положение к предприятиям с меньшим оборотом, если общие доходы их окончательного владельца превышают эту черту.

«Положения о борьбе с уклонением от уплаты налогов и сокрытием налогов позволяют обеспечить надлежащий сбор НДС. Однако Комиссия полагает, что тот факт, что специальная схема обложения НДС не применяется к предприятиям, которые, хотя финансово и связаны, однако осуществляют совершенно независимую экономическую деятельность, непропорционально и противоречит принципы нейтральности налогов. Поэтому Комиссия полагает, что Литва нарушила директиву о НДС», — говорится в решении ЕК о нарушении.

Литва должна в течение двух месяцев исправить установленные в данном официальном сообщении недостатки. Если Литва в течение двух последующих месяцев не предпримет необходимые действия, Комиссия может принять решение выслать свое обоснованное мнение.