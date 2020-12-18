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ЕК отказалась комментировать утечку данных о ценах вакцин для ЕС

Фото lrv.lt

Еврокомиссия (ЕК) отказывается от любых комментариев по поводу утечки конфиденциальных данных о ценах вакцин от коронавируса нового типа для Евросоюза, которые в пятницу по ошибке опубликовала на своей странице в Twitter член бельгийского правительства. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер. Он также отказался комментировать, с какими штрафами может столкнуться ЕС в связи с разглашением этой информации, передает ТАСС.

«Мы не можем высказаться по этому вопросу. Все, что касается цен на вакцины, защищено принципом конфиденциальности. Это, в частности, объясняется продолжением наших переговоров с другими производителями вакцин. Я не могу также комментировать никакие аспекты контракта, в том числе статьи о разглашении конфиденциальности, которые также являются конфиденциальными», — заявил де Кеерсмакер.

Отвечая на целую серию вопросов журналистов о причинах полного отсутствия транспарентности в вопросе закупок вакцин для ЕС, он заявил: «Если данные о ценах станут достоянием гласности, это может повредить переговорным позициям Еврокомиссии на переговорах с другими поставщиками».

Ранее в пятницу госсекретарь Бельгии по вопросам бюджета Ева Де Бликер по ошибке опубликовала в Twitter конфиденциальную таблицу с ценами на все шесть западных вакцин, на предзаказ которых для государств Евросоюза Еврокомиссия уже заключила контракты. Чиновница быстро осознала свою ошибку и отредактировала твит, но журналисты успели сделать скриншоты, которые в настоящее время опубликовал ряд бельгийских СМИ, в частности телеканал RTBF.

Согласно данным этой таблицы, стоимость 1 дозы вакцины AstraZeneca составит €1,78, Johnson & Johnson — $8,5 (€7), Sanofi — GSK — €7,56 , CureVac — €10, BioNTech — Pfizer — €12, Moderna — $18 (€14,6). 

Речь идет о закупочных ценах, по которым государства ЕС смогут приобретать эти вакцины, после чего каждая страна будет определять конкретные условия вакцинации (приоритетность по группам населения, стоимость, наличие льгот, компенсация по системам обязательного страхования) самостоятельно. При этом ни одна из этих вакцин пока не имеет разрешения для использования на рынке ЕС, ожидается, что первой на следующей неделе будет сертифицирована вакцина Pfizer, вакцинация в разных странах ЕС должна начаться 27-29 декабря.

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