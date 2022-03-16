ЕК пообещала, что быстро ответит на заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в ЕС

По ее словам, в Брюсселе понимают, что главный приоритет сейчас заключается в том, чтобы прекратить военные действия на Украине и чтобы помощь могла доставляться людям в стране и тем, кто бежал от этих событий.

Писонеро сослалась на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на саммите ЕС в Версале на прошлой неделе, что после прекращения боевых операций Украина будет нуждаться в восстановлении, и это будет происходить при мощной поддержке Европейского союза. Поэтому нужно будет также продумать, как это должно быть сделано, учитывая исключительные обстоятельства.

Руководитель службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер в свою очередь обратил внимание журналистов, что «Версальская декларация» глав государств и правительств стран ЕС с соответствующей просьбой к Еврокомиссии принята только 11 марта, «и совершенно естественно, что Европейская комиссия анализирует эту просьбу». «Мы будем усиленно работать над этими вопросами, но нам также надо понять, как это сделать наиболее приемлемым способом в очень особом контексте», — сказал Мамер.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Версале поручили Еврокомиссии изучить заявки на вступление Украины, Грузии и Молдавии и дать им оценку.

Перед саммитом в Версале, как сообщалось, лидеры ряда европейских стран предупреждали, что нет механизма, который позволил бы принять ту или иную страну в ЕС по ускоренной схеме.

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