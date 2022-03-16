Кабмин разрешил два года не требовать от украинцев владения литовским языком на работе

Правительство Литвы в среду постановило разрешить беженцам из Украины два года работать в Литве, не владея литовским языком.
«Это очень важное изменение (…), потому что в этот очень сложный период, когда число беженцев от войны все увеличивается, мы должны как можно скорее создать условия для того, чтобы украинцы могли чувствовать себя в Литве лучше и также как можно скорее могли влиться в наш рынок труда», — сказала на заседании правительства министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене.
Решение принято с целью ускоренной и гармоничной интеграции украинцев в рынок труда.
«Сейчас иностранцам, которым предоставлена временная защиты, оказывается социальная помощь в очень ограниченном объеме, поэтому создание таких условий для работы будет способствовать удовлетворению их потребностей, улучшению эмоционального состояния», — указано в представлении правительственного постановления.
По данным ведомств Литвы, в страну с начала войну прибыло около 16 тыс. беженцев из Украины.
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