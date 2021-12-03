Экологическая авария

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

На минувшей неделе, в среду, муниципальная компания Grinda сообщила, что в Вильнюсе, в реке Нерис, обнаружили загрязнения. Их зафиксировали около Жирмунского моста.

«Поступило сообщение о том, что около Жирмунского моста в Нерис зафиксированы загрязнения. Для локализации нечистот вызвали работников Grinda, Государственную службу пожарной безопасности и спасения и Департамента охраны окружающей среды. Вскоре выяснилось, что в Нерис попал жир», – сообщает Grinda. «Боны, которые используют при утечке нефтепродуктов, жиры не абсорбируют, поэтому в данном случае использовался жидкий сорбент», – сказано в сообщении.

Grinda просит жителей немедленно сообщать о подобных инцидентах по номеру 1355.