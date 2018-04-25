Экономика растет вместе с ценами

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В Литве цены растут быстрее, чем в Латвии и Эстонии, и это показывает, что литовская экономика после коронакризиса оживает заметнее, чем в других странах Балтии, считает экономист банка Swedbank Грета Илеките. Об этом сообщает BNS.

По данным на июнь, инфляция за год была только в Литве. Согласно статистике, индекс потребительских цен в Литве за год увеличился на 1%, а в Эстонии и Латвии снизился на такой же процент. Цены на услуги в Литве за год выросли на 5,5%, в Латвии – на 1,3%, а в Эстонии они снизились. «Тот факт, что в Литве за последний месяц значительно подорожали, например, услуги домов отдыха, свидетельствует, что экономика оживает быстрее, чем у соседей, и жители склонны тратиться на отдых. Несмотря на то что коронакризис коснулся финансов большей части жителей страны, у многих эти потери были временными, люди возвращаются к обычному ритму жизни», – сказала Г. Илеките.

По ее словам, компании пытаются вернуть покупателей после пандемии, снижая цены, однако из-за этого ограничиваются и возможности компаний, связанные с сохранением рабочих мест, повышением зарплат, что, в свою очередь, негативно сказывается на доходах жителей и, соответственно, на потреблении.

По данным за июнь, в Литве за последний месяц больше всего подорожали фрукты, косметика, незначительно подорожало топливо. Из-за увеличения предложения стали дешевле некоторые овощи, садоводческий инвентарь.

В секторе услуг больше всего – на 30% – подорожали услуги проживания. По словам Г. Илеките, это показывает, что на курорты и в усадьбы сельского туризма приезжает немало туристов. Между тем услуги гостиниц подешевели (примерно на 7%), поскольку в них чаще останавливались иностранцы.

В Латвии и Эстонии наблюдаются похожие тенденции – больше всего подешевели овощи и фрукты. Цены в гостиницах и ресторанах в Латвии почти не изменились, а в Эстонии немного снизились. «Это говорит о том, что внутреннее потребление в странах Балтии восстанавливается неравномерно, и Эстония, экономика которой больше всего зависит от туризма, все еще находится в тяжелом положении», – сказала экономист.

По подсчетам экономистов Swedbank, в этом году средняя зарплата в Литве увеличится в среднем на 2%,в Эстонии — на 0,5%, а в Латвии не изменится.