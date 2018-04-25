Литовские железные дороги думают купить польскую компанию грузоперевозок

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Расширяющиеся на польский рынок Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) хотели бы купить польское предприятие грузоперевозок. Для этого идет поиск консультантов.

«Сейчас мы проводим комплексное расширение на Польшу (…) Понимая, что путь органического развития долго, мы параллельно анализируем возможности его ускорения. Поэтому рассматриваем возможность приобретения действующего на польском железнодорожном рынке предприятия грузоперевозок», — сообщила BNS компания.

Она отмечает, что внешние эксперты помогут проанализировать потенциальные возможности развития.

Группа Lietuvos gelezinkeliai в июле сообщила, что посредством расширения на Польшу диверсифицирует риски деятельности компании грузоперевозок LTG Cargo, увеличит грузопоток до 65-70 млн тонн за год.

LTG Cargo уже учредила предприятие LTG Cargo Polska и сейчас ведет переговоры с польской PKP Cargo об учреждении совместного предприятия — оно будет заниматься интермодальными грузоперевозками между Литвой и Польшей.

Совет по ж/д транспорту Польши в конце июня предоставил LTG Cargo сертификат безопасности — компания планирует начать свою деятельность в Польше с регулярных грузоперевозок между Моцкавой и Белостоком.