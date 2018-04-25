Отказаться от пластиковых пакетов

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Министерство окружающей среды призывает общественность использовать как можно меньше пластиковых пакетов для покупок и выбирать многоразовые сумки.

В соответствии с требованиями Евросоюза на одного жителя страны должно приходиться не более 90, а к концу 2025 года – не более 40 легких пластиковых пакетов. С этого года каждое государство-участник должно подавать в Еврокомиссию данные о количестве использованных пакетов 18 месяцев назад.

По данным Агентства по охране окружающей среды, один житель Литвы в 2018 году в среднем использовал 322 пластиковых пакета – 53 легких (15-50 микрон) и 269 очень легких (до 15 микрон).

С 1 января 2019 в стране запретили бесплатно раздавать пластиковые пакеты толщиной 15-50 микрон в местах торговли. Затем были введены штрафы для физических лиц – от 30 до 60 евро, для руководителей юридических лиц – от 100 до 200 евро, для юридических лиц – от 1 до 3 тыс. евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ