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После сообщения статистиков о том, что валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы во втором квартале этого года был на 8,6% больше, чем год назад, экономисты уже предупреждают о вероятном перегреве экономики.

Экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене предупреждает, что радость от оживления экономики начинает омрачаться риском вероятного перегрева.

«Энергичное оживление нашей экономики, условия рекордно низких годовых, хорошая финансовая ситуация жителей и скачок потребления, а также избыточное для экономического здоровья фискальное поощрение — благоприятная среда для процессов перегрева, а рост инфляции, который уже фиксируют статистики — одно из его проявлений», — сказала для пресс-релиза И. Гените-Пикчене.

Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис говорит, что такой скачок ВВП отчасти можно объяснить эффектом сравнительной базы — пандемия и карантин в прошлом году заморозили немалую часть экономики страны.

«Тогда упало не только потребление, но и промышленность, и объемы экспорта. Этот год, невзирая на затянувшийся второй карантин, для экономики был совершенно другим — и занятость, и зарплаты, и розничная торговля, и промышленность, и объемы экспорта достигали все новых рекордных высот», — сказал для пресс-релиза Н. Мачюлис.

И. Гените-Пикчене говорит, что второй квартал 2020 года был скован пандемией не только в Литве, но и на основных экспортных рынках. Из-за этого литовская экономика за год упала на 4,6% – это самый глубокий спад после рецессии 2009 года.

«И все же стремительный рост ВВП во втором квартале этого года — результат не только сравнительной базы. Если обратиться к оперативным данным, то синхронно двузначными темпами повышались результаты и экспортеров, и видов деятельности, ориентированных на внутренний рынок», — сказала аналитик для сообщения.

«Развитие экономики Литвы сбалансировано и продемонстрировало высокую устойчивость к внешним шокам», — говорит экономист Н. Мачюлис.

По словам И. Гените-Пикчене, наследие пандемии — локальный дефицит товаров, деталей и сырья стало глобальным. Это подогрело скачок спроса, рост цен, цепочки поставок стали короче, а литовские экспортеры этим воспользовались.

«Основания бить в колокола пока нет. Двузначного роста ни ожидать, ни опасаться больше не нужно, а в ближайшие годы вероятен рост ВВП 4-5%», — прогнозирует Н. Мачюлис.

Рост ВВП Литвы в этом году составил 4,8%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в первом полугодии нынешнего года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, без учета факторов сезонности и числа рабочих дней, увеличился на 4,8% и в ценах того времени составил 24,8 млрд евро.

Во втором квартале ВВП в ценах того времени составил 13 млрд евро. По сравнению с первым кварталом этого года реальное изменение ВВП, без учета факторов сезонности и числа рабочих дней, было 0,4%, сообщил Департамент статистики.