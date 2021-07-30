Нелегалы бунтуют, жители протестуют

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В понедельник полиция силой растащила людей с дороги, которая ведет к полигону в Руднинкай, где намечается разместить нелегальных мигрантов на территории Шальчининкского района, сообщает BNS. На полигоне в Руднинкай планируется поселить до 1,5 тыс. мигрантов.

Несколько десятков человек пытались блокировать дорогу, ведущую к полигону, чтобы на него не смогли проехать грузовики с вещами, необходимыми для оборудования палаточного городка для мигрантов. Когда должностные лица, сначала наблюдавшие за протестом, потребовали освободить дорогу, часть людей отказалась это сделать, полицейские собрались в группу и оттеснили их с дороги. Эти действия сопровождались возгласами протестующих «Позор!» и криками одного возмущенного мужчины «Людей бьют!».

Полиция утверждает, что не использовала избыточной силы, а людей оттеснили, поскольку они несколько раз отказались выполнять указания должностных лиц освободить дорогу. В связи с неподчинением законным требованиям были задержаны восемь человек, на месте на них составлены протоколы об административном правонарушении, сообщил представитель полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.

Вскоре после того, как людей вытеснили с дороги, они живой очередью выстроились у ворот полигона, однако полиция по борьбе с беспорядками, которая прибыла через несколько минут, разобрала эту живую цепь, сообщила корреспондент BNS, побывавшая на месте. Оставшиеся на обочине протестующие постепенно разошлись, однако на подступах к полигону осталось несколько человек.

Р. Матонис сообщил, что спустя некоторое время после подавления протеста сотрудникам Службы общественной безопасности пришлось выгонять с полигона оставшихся людей слезоточивым газом, однако он сказал, что не знает деталей инцидента. По его словам, полиция оставалась дежурить на полигоне и ночью.

Антигосударственная деятельность

Правительство Литвы ищет место для расселения мигрантов на фоне рекордных масштабов незаконной миграции. В этом году через границу Беларуси уже пытались попасть в ЕС более 2,7 тыс. мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки.

Однако часть попыток поселить мигрантов в различных местностях Литвы вызывает активное сопротивление местных жителей. На минувшей неделе в городке Девянишкяй Шальчининкского района местные жители не разрешили должностным лицам начать строить ограждение вокруг бывшего школьного общежития, где планировалось поселить мигрантов. Они утверждали, что переживают за безопасность детей, поскольку рядом с упомянутым общежитием действует гимназия, а число планируемых к расселению мигрантов превышало количество жителей населенного пункта.

Люди, собравшиеся у полигона в Руднинкай, также беспокоятся за свою безопасность и не понимают, почему Литва должна принимать незаконных мигрантов.

«Наше государство почему-то хочет дать им (мигрантам) убежище, хотя они нарушили нашу Конституцию, незаконно пришли в Литву», – сказал BNS 28-летний протестующий Дарюс. «Это ведь и уголовная ответственность, я не знаю, почему наши господа с распростертыми объятиями их принимают», – добавил он.

Представитель министра внутренних дел заявила, что препятствие в строительстве палаточного городка на полигоне в Руднинкай может быть связано с «антигосударственной деятельностью», а опасения по поводу безопасности – необоснованные. «Эти палатки устанавливаются на полигоне Службы общественной безопасности. Это объект спецназначения, ближайший населенный пункт находится в 3,5 километрах», – заявила BNS советник министра внутренних дел Лина Лауринайте-Григене.

Лидер Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Вальдермар Томашевский в интервью порталу новостей delfi.lt отмежевался от акции протеста, организованной на полигоне, и назвал ее провокацией. Шальчининкский район густо заселен польским нацменьшинством.

Портрет нелегала

Большая часть нелегальных мигрантов — мужчины младше 35 лет из Ирака, сообщает BNS. Молодые иракцы до 35 лет составляют около 1/5 всех мигрантов. Согласно данным на 20 июля, их в Литве было 468 более чем из 2200 человек. Иракцы- мужчины разного возраста составляют 1/3 всех мигрантов, а иракцы обоих полов — больше половины. Среди мигрантов 1700 человек — мужчины и 500 — женщины. Всего в Литву в этом году пришли нелегальные мигранты из 40 стран мира.

На втором месте по количеству идут граждане Конго (их почти в 7 раз меньше, чем граждан Ирака) – около 180, на третьем – камерунцы (больше 120). Граждан других стран насчитывается от нескольких человек до нескольких десятков. Согласно данным СОГГ, всего задержаны 500 несовершеннолетних мигрантов. Больше всего девочек и мальчиков из Ирака до 13 лет – 220. Немало и подростков (14-17 лет) обоих полов из Ирака – 62. Кроме того, в Литву пришли несколько десятков подростков из Конго, Ирана, Гвинеи. Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В разных местах размещения мигрантов возникают конфликты. Так, 26 июля с утра в бывшей Веребейской школе (Алитусский район) начался бунт нелегальных мигрантов. Они отказались выполнять законные требования сотрудников Службы общественной безопасности. Конфликт возник после того, как иракцы запретили другим мигрантам брать доставленную еду, сообщает портал delfi.lt. Единственное требование – выпустить их с территории.

По заявлениям сотрудников, мигранты не соблюдают элементарные правила поведения, быта, устраивают беспорядок. Сами сотрудники Службы общественной безопасности работают в жутких условиях: дежурят 8 часов, потом там же отдыхают в спальных мешках у забора. Потом — снова дежурство. У них даже нет нормальных условий для поддержания гигиены.

В создавшейся ситуации министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте во вторник заявила, что МВД предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях.

Однако министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что в данный момент нет предпосылок, которые бы позволили объявить в стране чрезвычайное положение, кроме того, оно не способствовало бы значительно контролю над нелегальной миграцией. А. Анушаускас также сообщил о договоренности с командующим армией о том, что с целью рассеять страхи общественности, «если потребуется, армия будет участвовать в охране лагерей, патрулировании, блокировании, чтобы жители чувствовали себя в безопасности». Ожидается, что помощь армии позволит снизить нагрузку на пограничников.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ