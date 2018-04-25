Экономисты: зимой могут быть неприятные сюрпризы

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Развитие экономики Литвы в третьем квартале было благоприятным, свидетельствуют данные о внутреннем валовом продукте (ВВП), опубликованные специалистами по статистике. Однако ухудшающееся эпидемиологическое положение и растущие риски могут определить худшие тенденции в четвертом квартале, утверждают экономисты.

Департамент статистики сообщил, что ВВП Литвы в третьем квартале в ценах того периода достигал 13,1 млрд евро, а за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, был на 3,7% больше, чем в апреле-июне, но по сравнению с тем же периодом прошлого года все же был на 1,7% меньше. За три квартала этого года, по сравнению с январем-сентябрем 2019 года и за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, ВВП сократился на 1,4% до 35,9 млрд евро.

«Очевидно, что четвертый квартал будет более сложным для экономики Литвы, и если октябрь был еще совсем неплохим, то в ноябре и декабре экономическая активность вновь снизится. Надеемся, что это снижение не будет таким, каким оно было во втором квартале, поскольку просто все лучше подготовились к этому, и пока эти ограничения на данный момент более мягкие, чем во втором квартале, но, похоже, что все равно – эти ограничения будут усиливаться», – сказал BNS экономист банка SEB Тадас Повилаускас.



По словам экономиста Банка Литвы (Центробанка) Дарюса Имбрасаса, летом, когда были смягчены ограничения, жители шире открывали кошельки, а бизнес ощутил возрождающийся спрос как в Литве, так и на основных экспортных рынках.

«Все же, летние настроения омрачило ухудшение эпидемиологического положения (…) Если летнее экономическое развитие приятно удивило, то зимой мы можем столкнуться с неприятными сюрпризами», – заявил в комментарии Д. Имбрасас.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас отметил, что в контексте всего Евросоюза результат Литвы является неплохим.

«История успеха Литвы продолжается в контексте Евросоюза, поскольку, вероятно мы все равно буде в тройке лидеров в этом году по наименьшему спаду, и четвертый квартал не отменит этого результата», – сказал Ж. Маурицас BNS.

По его мнению, хотя эпидемия растет, падение в четвертом квартале должно быть меньшим, чем весной.

«Октябрь уже прошел весь, и он был хорошим, потребительские ожидания немного выросли, мы также видим и результаты расчетов банковскими картами, данные банков о том, что октябрь был хорошим месяцем», – сказал экономист.

Главный экономист инвестфонда INVL Индре Гените-Пикчене отметила, но на хороший результат третьего квартала полвило оживление розничной торговли, потребления, а также крупнейший за пять лет урожай зерновых в сельском хозяйстве.

По мнению экономиста SME Finance Александра Изгородина в четвертом квартале двигателем экономики Литвы останется промышленность, однако перспективы внутреннего спроса могут быть более вялыми из-за ситуации с пандемией.

«Проблема в том, что показатели потребления в Литве сильно зависят от потребительских ожиданий. Большая зависимость рынка потребления в Литве от настроений потребителей создает много рисков – в четвертом квартале этого года и в первом квартале следующего рынки потребления Литвы могут стать Ахиллесовой пятой», – предупредил он.

По словам А. Изгородина, значительный рост числа случаев COVID-19 и меры по ограничению экономической деятельности могут внезапно ухудшить настроения потребителей и снизить их аппетит на товары не первой необходимости, а это окажет негативное давление на всю розничную торговлю.