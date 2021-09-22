Эксперт: самая дорогая зима всех времен в Европе неизбежна

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Жители Германии, которые отапливают жилье газом, должны быть готовы к резкому росту цен на энергоносители. Причиной являются рекордные цены на газ и электроэнергию, а также резко возросшие цены на мазут. Карстен Фрич, эксперт Commerzbank по сырью, предупреждает, что самая дорогая зима всех времен неизбежна. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Десятки коммунальных предприятий уже повысили цены, аргументируя данную меру повышением закупочных цен на природный газ из-за резко выросшего спроса после того, как экономика вышла из пандемии, а также относительно опустевшими хранилищами. В актуальный период времени рыночная цена на газ находится на рекордно высоком уровне.

Поставки газа из России по-прежнему ограничены, поскольку страна восстанавливает собственные запасы, а экспорт газа из Норвегии был ниже среднего из-за ремонтных работ на месторождениях и перерабатывающих станциях. Специалисты считают, что окончательная цена будет зависеть от многих факторов, в том числе от погодных условий и пандемии, объема поставок газа из России на европейский рынок и ценовой конкуренции со стороны азиатских стран.