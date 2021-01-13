Эксперты обсудят приоритеты вакцинации от COVID-19 в Литве

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В среду вечером эксперты по здоровью при правительстве Литвы обсудят приоритеты прививки от COVID-19, различным организациям и учреждениям их будет предложено скорректировать.

«Этим вечером на экспертном совете будут обсуждаться приоритеты вакцинирования, и прочие срочные вопросы этой сферы, выявившиеся после первых недель прививок, поскольку поступило много просьб от организаций и учреждений пересмотреть приоритеты вакцинирования», – сообщила BNS представитель премьера по связям с общественностью Раса Якилайтене.

Она утверждает, что Национальный институт рака представил различные предложения, Нотариальная палата, волонтерский Caritas, молокопереработчик Zemaitijos pienas, оператор столичного водного хозяйства Vilniaus vandenys, Центробанк Lietuvos bankas, а также различные ассоциации бизнеса и пациентов, торговли.