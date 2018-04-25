Экспорт проектов

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City Service, группа предприятий по комплексному надзору за зданиями, объединяет цифровые услуги в единую компанию City Service Digital. По словам исполнительного директора компании Игнаса Красаускаса, после слияния реализованные в Литве цифровые проекты, в первую очередь мобильное приложение e-Bustas, будут экспортироваться за границу, сообщает BNS.

«Это подготовка к экспорту тех продуктов, которые мы производим в Литве, в страны, где работает группа, в Польшу, Испанию, соседнюю Латвию. Мы начнем предлагать определенные услуги латвийским клиентам, в следующем году запланирована Польша», — сказал И. Красаускас BNS.

«На тех рынках, где мы работаем, уже есть организация и сотрудники готовятся к появлению этих продуктов. Коллеги и в общении с клиентами и в презентации уже прошли этот путь в Литве», — сказал он. По словам И.Красаускаса, вопросы, связанные с обслуживанием зданий, актуальны и в соседних странах, поэтому компания считает, что приложение e-Bustas будет полезно и за рубежом.

Приложение e-Bustas было представлено литовским клиентам два года назад. Сейчас, по словам И. Красаускаса, 40% клиентов компании City Service используют электронные средства.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ