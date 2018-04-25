В ожидании японских инвестиций

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Литва надеется привлечь инвестиции и транзитные грузы японского бизнеса, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Литва может предложить Японии пользоваться интегрированной транспортной и логистической системой, а также услугами интермодальных транспортных терминалов, сотрудничать в реализации развития Клайпедского порта, железнодорожного проекта Rail Baltica, а также участвовать во внедрении связи 5G в Литве и регионе, сообщает BNS.

Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич на минувшей неделе обсудил эти возможности с представителями Японского банка международного сотрудничества.

«У нас есть развитая инфраструктура, и мы можем предложить международным партнерам благоприятные условия и инвестиционную среду. Мы постараемся привлечь контейнерные линии Японии, которые помогли бы развивать Клайпедский порт как главный порт по распределению контейнеров в Балтийском море», – сказал для пресс-релиза Я. Наркевич.

По его словам, строительство внешнего Клайпедского порта подлежит рассмотрению только при условии наличия стратегических партнеров.

Министерство отмечает, что, поскольку работы в проекте Rail Baltica набирают силу, государственные Литовские железные дороги объявляют для зарубежных компаний много открытых конкурсов на закупки.

Министерство утверждает, что вместе с операторами мобильной связи и представителями государственных ведомств готовит план развития связи 5G в Литве. По информации министерства, опыт японских компаний при успешной реализации проектов такого масштаба помог бы Литве быстрее создать полностью действующую систему связи 5G.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ