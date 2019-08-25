Электроэнергия с БелАЭС — в обход Литвы

Поскольку Литва собирается блокировать импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), импортировать ее намерена латвийская электропередающая компания AST.
Поэтому торговля электроэнергией с третьими странами в Балтийских государствах будет осуществляться не через Литву, а через Латвию, пишет новостной портал 15min.lt.
Как сообщает AST, чтобы своевременно смягчить риск вероятного уменьшения потока электроэнергии или негативных колебаний тарифов, правительство Латвии постановило, что после прекращения Литвой торговли электроэнергией с Беларусью эта торговля будет осуществляться через латвийскую границу. AST утверждает, что Латвия консультировалась по поводу этого решения с Литвой, Эстонией и Еврокомиссией (ЕК).
Литовский оператор передающей системы Litgrid утверждает, что согласования с Латвией не было, хотя консультации имели место.
Сейчас торговля электроэнергией между странами Балтии и третьими странами осуществляется только через литовско-белорусскую границу.
Бывший министр энергетики Арвидас Секмокас сказал порталу, что электроэнергия с БелАЭС будет поступать и в Литву, только сделки будут заключать латыши.
Глава парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию Виргилиюс Подярис признает, что новости из Латвии вызывают обеспокоенность, и, по всей вероятности, это откроет рынок для электричества в БелАЭС.
Некоторое время назад Литва законодательно запретила покупать электроэнергию с БелАЭС.
Как писало агентство BNS, другая латвийская компания Spectrum Baltic намерена импортировать в Литву электроэнергию из Калининградской области и уже получила соответствующее разрешение. У компании есть предварительный необязывающий договор купли-продажи электроэнергии с учрежденной российским концерном «Росэнергоатом» компанией по торговле электроэнергией «Балтийская АЭС».
Как утверждает 15min.lt, «Балтийская АЭС» может продавать электроэнергию, выработанную как в Калининградской области, так и в других местах, так как достаточно пропускной способности из Калининградской области в Литву.
У Spectrum Baltic уже есть выданное в июне разрешение импортировать электроэнергию в Литву из Беларуси. Предприятие обещало до конца сентября прокомментировать BNS, намерено ли оно импортировать электричество с БелАЭС.
Президент Литвы Гитанас Науседа высказал сожаление о решении Латвии покупать электроэнергию у Островецкой АЭС, но признает, что этот шаг Латвии не был неожиданным.
По словам Г. Науседы, правительство Латвии решило покупать электроэнергию у Беларуси, не завершив консультации с Министерством энергетики Литвы.
«Решение латышей – это политическое решение. Насколько я знаю, с Министерством энергетики Литвы были проведены консультации, но решение было принято до окончания консультаций, о чем приходится только сожалеть», – заявил президент Литвы журналистам.
«Сильно ли это удивило? Пожалуй, нет», – добавил он.
Г. Науседа признал, что было бы наивно надеяться экономическими мерами остановить проект АЭС, которая построена уже на 90%.
По мнению Г. Науседы, ответственность за это должны взять на себя бывшие власти Литвы.
«Останавливать надо было в 2011-2012 годах, когда мы подписывали коммюнике о сотрудничестве с Беларусью в сфере атомной энергетики. Во всяком случае, я мог бы показать оригинал этого коммюнике», – сказал президент.
«Сегодня поезд далеко ушел. Тем не менее, (…) нам самим не стоит поощрять развитие этого неустойчивого и небезопасного проекта», – добавил он.
Произошло недоразумение
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отрицает, что Латвия решила закупать электричество у Беларуси в обход литовского бойкота. Об этом сообщает портал skaties.lv.
Кариньш считает, что произошло недоразумение: «Я боюсь, что он (президент Литвы. – Прим. «ЛК»), вероятно, не полностью проинформирован по поводу происходящего. Я могу еще раз повторить – Латвийское правительство не приняло решение закупать электричество у Беларуси. Об этом вообще не идет речи».
Информация литовских СМИ
Последние новости
Оставьте свой комментарий