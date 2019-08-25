Электроэнергия с БелАЭС — в обход Литвы

Фото из открытых интернет-источников

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Поскольку Литва собирается блокировать импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), импортировать ее намерена латвийская электропередающая компания AST.

Поэтому торговля электроэнергией с третьими странами в Балтийских государствах будет осуществляться не через Литву, а через Латвию, пишет новостной портал 15min.lt.

Как сообщает AST, чтобы своевременно смягчить риск вероятного уменьшения потока электроэнергии или негативных колебаний тарифов, правительство Латвии постановило, что после прекращения Литвой торговли электроэнергией с Беларусью эта торговля будет осуществляться через латвийскую границу. AST утверждает, что Латвия консультировалась по поводу этого решения с Литвой, Эстонией и Еврокомиссией (ЕК).

Литовский оператор передающей системы Litgrid утверждает, что согласования с Латвией не было, хотя консультации имели место.

Сейчас торговля электроэнергией между странами Балтии и третьими странами осуществляется только через литовско-белорусскую границу.

Бывший министр энергетики Арвидас Секмокас сказал порталу, что электроэнергия с БелАЭС будет поступать и в Литву, только сделки будут заключать латыши.

Глава парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию Виргилиюс Подярис признает, что новости из Латвии вызывают обеспокоенность, и, по всей вероятности, это откроет рынок для электричества в БелАЭС.

Некоторое время назад Литва законодательно запретила покупать электроэнергию с БелАЭС.

Как писало агентство BNS, другая латвийская компания Spectrum Baltic намерена импортировать в Литву электроэнергию из Калининградской области и уже получила соответствующее разрешение. У компании есть предварительный необязывающий договор купли-продажи электроэнергии с учрежденной российским концерном «Росэнергоатом» компанией по торговле электроэнергией «Балтийская АЭС».

Как утверждает 15min.lt, «Балтийская АЭС» может продавать электроэнергию, выработанную как в Калининградской области, так и в других местах, так как достаточно пропускной способности из Калининградской области в Литву.

У Spectrum Baltic уже есть выданное в июне разрешение импортировать электроэнергию в Литву из Беларуси. Предприятие обещало до конца сентября прокомментировать BNS, намерено ли оно импортировать электричество с БелАЭС.

Президент Литвы Гитанас Науседа высказал сожаление о решении Латвии покупать электроэнергию у Островецкой АЭС, но признает, что этот шаг Латвии не был неожиданным.

По словам Г. Науседы, правительство Латвии решило покупать электроэнергию у Беларуси, не завершив консультации с Министерством энергетики Литвы.

«Решение латышей – это политическое решение. Насколько я знаю, с Министерством энергетики Литвы были проведены консультации, но решение было принято до окончания консультаций, о чем приходится только сожалеть», – заявил президент Литвы журналистам.

«Сильно ли это удивило? Пожалуй, нет», – добавил он.

Г. Науседа признал, что было бы наивно надеяться экономическими мерами остановить проект АЭС, которая построена уже на 90%.

По мнению Г. Науседы, ответственность за это должны взять на себя бывшие власти Литвы.

«Останавливать надо было в 2011-2012 годах, когда мы подписывали коммюнике о сотрудничестве с Беларусью в сфере атомной энергетики. Во всяком случае, я мог бы показать оригинал этого коммюнике», – сказал президент.

«Сегодня поезд далеко ушел. Тем не менее, (…) нам самим не стоит поощрять развитие этого неустойчивого и небезопасного проекта», – добавил он.

Произошло недоразумение

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отрицает, что Латвия решила закупать электричество у Беларуси в обход литовского бойкота. Об этом сообщает портал skaties.lv.

Кариньш считает, что произошло недоразумение: «Я боюсь, что он (президент Литвы. – Прим. «ЛК»), вероятно, не полностью проинформирован по поводу происходящего. Я могу еще раз повторить – Латвийское правительство не приняло решение закупать электричество у Беларуси. Об этом вообще не идет речи».

Информация литовских СМИ

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