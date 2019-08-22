Из Казани с любовью

Фото Сергея Бобылева/ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

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Победители республиканских олимпиад и конкурсов по русскому языку из Литвы стали участниками учебно-образовательной поездки «Здравствуй, Россия!» в рамках программы Россотрудничества, состоявшейся в период с 4 по 10 августа в Казани.

Третью столицу огромной страны посетили не только наша группа, состоявшая из 13 человек, но и представители Бельгии, Индии, Испании, Кипра, Латвии, Норвегии, Финляндии, Таджикистана, Грузии, Иордании, Туниса, Голландии.

В Казань мы приехали с сувенирами: магнитиками с изображениями литовских достопримечательностей, конфетами и шоколадом литовских производителей, которые подарили своим новым друзьям из разных стран и кураторам мероприятия. Наши кураторы оказались очень позитивными, добрыми и креативными ребятами, мы благодарны им за все интересные вечера, проведенные вместе.

В первый день нашего приезда на вечере визитных карточек мы познакомились со всеми странами – откуда приехали участники. Это был один из самых запоминающихся вечеров. Одни показывали видео с достопримечательностями и природой своей страны, другие исполняли национальные танцы. А мы, участники из Литвы, рассказали интересные факты о нашем государстве, а чтобы не наскучить ребятам, спели им известную песню со словами о Литве. Получилось весело и интересно.

Особое впечатление оставили встречи с Эльзой Юсуповой – обладательницей необыкновенного голоса, а также с олимпийским чемпионом 2012 года, дзюдоистом Тагиром Камалудиновичем Хайбулаевым. Поразила их простота в общении, искренность, сила характеров и целеустремленность.

Казань встретила нас совсем не летней погодой, первые три дня постоянно шел дождь. Но это не испортило нам впечатлений. Мы посетили очень много интересных мест – Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф, улицу Баумана (это пешеходная улица в историческом центре города), Дворец земледельцев, Центр семьи «Казан», национальный музей Республики Татарстан. Целый день провели в Остров-граде Свияжск, который произвел особое впечатление – очень понравились виды древних церквей и храмов, а горы просто завораживали.

Казанскому федеральному университету отдельное спасибо за такое грамотное представление своей альма-матер, было очень интересно и занимательно. Особенно понравилось видео, снятое в общежитиях.

На целую неделю мы отвлеклись от суматохи, которая так часто отвлекает нас от счастливых моментов. Мы стали достаточно близки с теми, с кем до этого совсем не были знакомы. Это мероприятие многих изменило: тихони превратились в громких и веселых, робкие и скованные в смелых и находчивых. Радует, что мы все смогли раскрыться по-новому.

Хочу поблагодарить наших руководителей – Эллу Ильиничну Канайте и Викторию Алексеевну Шалковскую, которые всю неделю заботились о нас и опекали. Мы чувствовали себя как за каменной стеной.

Благодаря профессионализму, креативности и слаженной работе всех организаторов мероприятие «Здравствуй, Россия -2019!» получилось ярким, насыщенным и запоминающимся. Такие поездки способствуют сохранению и приумножению русских культурных традиций в душе соотечественников.

Карина, участница поездки

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