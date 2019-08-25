Литве спортсмены нужны до тех пор, пока они завоевывают победы?

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В понедельник, 5 августа 2019 г., Фондом поддержки спортсменов была опубликована петиция, адресованная Национальному Олимпийскому комитету Литвы (LTOK).

Поводом для петиции послужило безоговорочное решение LTOK исполнить постановление Международного олимпийского комитета (IOC) о дисквалификации серебряного призера лондонской олимпиады 2012 года Евгения Шуклина и лишении его серебряной медали и всех почестей.

Напомним, Евгений Шуклин – литовский каноист-спринтер, многократный чемпион и призер соревнований Европы и мира, завершивший спортивную карьеру в 2016 году. 12 июня 2019 года в СМИ появилось официальное постановление Международного олимпийского комитета (IOC) о том, что после проведения повторного исследования пробы, взятой после серебряного старта, был обнаружен допинг, в связи с чем принято решение дисквалифицировать cеребряного призера лондонской Олимпиады 2012 года.

Авторы петиции возмущены бездействием Олимпийского комитета Литвы и нежеланием отстаивать на государственном уровне интересы литовских спортсменов, посвятивших десятилетия спорту и прославлявших имя республики во всем мире. Петиция написана на пяти языках.

Подписать петицию, а также ознакомиться с ее полным содержанием можно, перейдя по ссылке https://www.peticijos.lt/visos/75343/lietuvai-sportininkai-reikalingi-tik-tol-kol-nesa-pergales/

Информация news.tts.lt

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