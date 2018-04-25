Электронная система декларирования ДТП

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Бюро автостраховщиков Литвы объявило о запуске электронной системы декларирования дорожно-транспортных происшествий.

«Теперь водители, попавшие в аварию в Литве, смогут заполнить электронную декларацию об аварии. Водитель с помощью бесплатной программы сможет запечатлеть обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и передать его страховым компаниям. Программу можно найти на сайте www.draudimoivykiai.lt», – сказано в сообщении бюро.

По словам директора бюро Альгимантаса Крижинаускаса, водителям в новой системе потребуется предоставлять меньше информации, чем в бумажной версии декларации об авариях. Система запросит указать номерные знаки транспортных средств, участвующих в аварии, данные водителей, время и место аварии, нарисовать схему аварии и загрузить фотографии.

Данные об аварии могут быть загружены как с одного, так и с двух смарт-устройств, система автоматически объединит данные об аварии в один документ.