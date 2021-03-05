Эмиграция транспортного бизнеса

По словам представителей Linava, в результате продолжения работы этих компаний в Польше, Германии и других странах госбюджет потеряет почти 45 миллионов евро, а более мелкие компании находятся под угрозой краха.

Генеральный секретарь Linava Зенонас Буйвидас отметил, что подобные тенденции стали заметны с марта прошлого года, когда страна начала борьбу с коронавирусом. «Это связано с тремя факторами: мерами, предусмотренными в Пакете мобильности, пандемией, начавшейся в прошлом году, и введением новых налоговых мер, которые увеличили налоговую нагрузку на перевозчиков и ухудшили условия конкуренции», – пояснил он.

По последним данным ассоциации, в прошлом году в Литве было зарегистрировано на 3100 грузовиков, или на 43 процента, меньше по сравнению с 2019-м.

«Перевозчики просто больше не инвестируют в новые серийные автомобили. Это предварительные данные, потому что не все перевозчики входят в ассоциацию и не все переносят свою деятельность за границу с помощью посредников, другие делают это самостоятельно», – сказал он. Например, подсчитано, что из-за перехода бизнеса в Польшу бюджет Литвы потеряет почти 36 миллионов евро.

Президент ассоциации Linava Ромас Аустинcкас отметил, что это очень тревожная тенденция, так как все больше компаний, которым слишком сложно вести свою деятельность в Литве, сталкиваются с финансовыми трудностями и бизнес-неудачами.

«Все больше транспортных компаний стремятся продолжить деятельность за границей, изыскивая способы выживания с минимальными затратами. Наш бизнес конкурирует с перевозчиками из Польши, Болгарии и Румынии, где условия для роста бизнеса намного благоприятнее», – рассказал он.

ЕС ужесточил нормы работы дальнобойщиков

Не все положения Пакета мобильности Евросоюза, регулирующие деятельность перевозчиков, являются плохими, заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис. Об этом сообщает BNS. Напомним, что Пакет мобильности представляет собой набор законов ЕС, предназначенный для регулирования коммерческих отношений автомобильного транспорта на уровне ЕС. Новые нормы, введенные в прошлом году, определяют более жесткие требования по правилам оплаты иностранных водителей из других государств ЕС, расширяют обязательные периоды отдыха водителей, включая обязательный отдых дома, уточняют правила организации трансграничных перевозок.

По словам министра, Литва выступает за положения правового акта, которые улучшают условия работы, однако против обязательства возвращения грузовиков каждые восемь недель в страну регистрации. «Некоторые положения Пакета мобильности, особенно связанные с защитой прав водителей, с большими социальными гарантиями и лучшим местом работы, мы поддерживаем», – сказал на минувшей неделе в интервью радиостанции LRT М. Скуодис. «Это в Пакете мобильности никто не ставит под вопрос. Но есть положения, которые действительно противоречат общему рынку, идут вразрез с «Зеленым курсом», их следует корректировать. Иными словами, в целом правовой акт неплохой, но некоторые положения следовало бы изменить», – подчеркнул министр.

М. Скуодис утверждает, что изменить положение о возврате тягачей будет непросто, однако он подчеркивает, что следует либо остановить срок их вступления в силу, либо отменить вообще. На минувшей неделе Еврокомиссия объявила свои выводы о том, что обязательный возврат грузовиков на 4,6% повысит выбросы углекислого газа, одновременно с ограничением каботажа это может негативно повлиять на государства, находящиеся на окраине ЕС, поскольку повысит затраты на перевозку грузов.

Комментарий

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Право на труд и социальные гарантии

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните оценила потерю более сотни транспортных компаний, заявив, что проблема перевозчиков такая же старая, как и Пакет мобильности.

«Естественно, что в связи с изменением Пакета мобильности некоторые предприятия рассматривают, возможно, другие способы организации своей деятельности. Тот же Пакет мобильности обсуждается в Суде Европейского союза по некоторым ограничениям. Однако хотела бы подчеркнуть, что не в интересах Литвы создавать такие социальные условия, которые позволили бы постоянно искать более дешевую рабочую силу и предлагать нашим людям ехать работать в страны Западной Европы», – заявила она.

По мнению И. Шимоните, в этом отношении должен быть разумный баланс между регулированием деятельности и социальным пакетом, который предлагается сотрудникам.

Кроме того, премьер-министр подчеркнула, что процессуальные нормы, которые не были полностью обоснованы в Пакете мобильности, все равно будут обсуждаться в Суде ЕС.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ