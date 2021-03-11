Каждая третья женщина подвергается насилию — ВОЗ

В исследовании ВОЗ говорится, что около 31% женщин в возрасте от 15 до 49 лет, или до 852 миллионов женщин в мире, подвергались физическому или сексуальному насилию. Наиболее частыми преступниками стают мужья или сексуальные партнеры женщин. Большая часть жертв приходится на беднейшие страны.

«Эти цифры очень шокируют и действительно являются своего рода тревожным сигналом для правительств, которые должны делать гораздо больше для предотвращения этого насилия», — заявила автор отчета Клаудиа Гарсия-Морено.

Согласно данным ВОЗ, страны с самой высокой распространенностью включают Кирибати, Фиджи, Папуа-Новую Гвинею, Бангладеш, Демократическую Республику Конго и Афганистан.

Самые низкие показатели в Европе — до 23 процентов в течение всей жизни.

Также в организации обращают внимание, что насилие начинается в «тревожно молодом» возрасте.

По словам Гарсиа-Морено, каждая четвертая девочка-подросток в возрасте 15-19 лет, имевшая отношения, подвергалась физическому или сексуальному насилию.

«Это очень важный и формирующий период в жизни. И мы знаем, что последствия этого насилия могут быть долгосрочными и могут повлиять на физическое и психическое здоровье и привести к нежелательной беременности и другим осложнениям», — сказала она.

Как сообщалось, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия может уничтожить все достижения в области гендерного равенства, поскольку женщины непропорционально пострадали от кризиса в области здравоохранения.