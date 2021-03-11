Каждая третья женщина подвергается насилию — ВОЗ

Треть женщин в мире подвергались физическому или сексуальному насилию со стороны мужчин, в том числе своих партнеров, которое усилилось во время пандемии. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Агентство ООН призвало правительства предотвращать насилие, улучшать услуги для жертв и бороться с экономическим неравенством, из-за которого женщины и девочки часто оказываются в ловушке жестоких отношений.
По мнению представителей ВОЗ, мальчиков в школе следует учить необходимости взаимного уважения в отношениях и взаимного согласия в сексе.
«Насилие в отношении женщин является эндемическим явлением в каждой стране и культуре, причиняя вред миллионам женщин и их семей, и усугубляется пандемией COVID-19», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
В исследовании ВОЗ говорится, что около 31% женщин в возрасте от 15 до 49 лет, или до 852 миллионов женщин в мире, подвергались физическому или сексуальному насилию. Наиболее частыми преступниками стают мужья или сексуальные партнеры женщин. Большая часть жертв приходится на беднейшие страны.
«Эти цифры очень шокируют и действительно являются своего рода тревожным сигналом для правительств, которые должны делать гораздо больше для предотвращения этого насилия», — заявила автор отчета Клаудиа Гарсия-Морено.
Согласно данным ВОЗ, страны с самой высокой распространенностью включают Кирибати, Фиджи, Папуа-Новую Гвинею, Бангладеш, Демократическую Республику Конго и Афганистан.
Самые низкие показатели в Европе — до 23 процентов в течение всей жизни.
Также в организации обращают внимание, что насилие начинается в «тревожно молодом» возрасте.
По словам Гарсиа-Морено, каждая четвертая девочка-подросток в возрасте 15-19 лет, имевшая отношения, подвергалась физическому или сексуальному насилию.
«Это очень важный и формирующий период в жизни. И мы знаем, что последствия этого насилия могут быть долгосрочными и могут повлиять на физическое и психическое здоровье и привести к нежелательной беременности и другим осложнениям», — сказала она.
Как сообщалось, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия может уничтожить все достижения в области гендерного равенства, поскольку женщины непропорционально пострадали от кризиса в области здравоохранения.korrespondent.net