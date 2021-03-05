Здоровье – привилегия богатых?

«Без работы каждый из нас может остаться, и тогда станем очень уязвимыми. Если при этом будет еще ограничен доступ к системе здравоохранения, это станет настоящей трагедией. Откладывание или ограничение медицинских услуг является губительным. Сейчас уже почти все специалисты единодушно говорят, что откладывание или уклонение от оказания медицинских услуг из-за страха заражения или ограничение услуг во время пандемии COVID-19 имеет или будет иметь особенно негативные последствия для здоровья человека. В этом контексте, а также в связи с продолжающимся увеличением числа безработных из-за карантина просто кощунственно говорить о какой-либо форме ограничения медицинского страхования. Я никогда не буду поддерживать здоровье как привилегию богатых», – написал он.

Экс-глава Минздрава отметил, что «прошлое правительство делало все возможное, чтобы люди с низкими доходами могли получать лекарства даже без символических доплат, потому что эти несколько евро для некоторых – непосильная ноша. И если бы нынешнее правительство все же возложило на этих людей обязательство самостоятельно оплачивать медицинское страхование, это было бы абсолютным отходом от целей государства всеобщего благосостояния. Тем более что, если хорошо поискать, можно найти деньги на систему здравоохранения, не нанося вреда наиболее уязвимым группам».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ