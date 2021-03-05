Здоровье – привилегия богатых?

Бывший министр здравоохранения Литвы, депутат Сейма Аурелиюс Вярига считает, что министр социальной защиты и труда Моника Навицкене снова выступит с мнением о том, что государство не должно оплачивать медицинскую страховку безработным. Об этом он написал в Facebook.
«Является ли недоразумением заявление министра социальной защиты и труда М. Навицкене о том, что государство не должно оплачивать медицинское страхование безработным? Я так не думаю. И только бурная реакция заставила министра немедленно передумать и попытаться объяснить, что ее не так поняли. Но я думаю, что это временное отступление.
На самом деле, говоря ранее о грядущем правом правительстве, я упоминал, что они, вероятно, попытаются сделать что-то подобное, я просто не ожидал, что выступления начнутся так скоро. Правые руководствуются идеологией, что если у тебя нет денег, то ты сам виноват, а всяческие услуги могут получить только те, кто их зарабатывает», – написал экс-министр.
А. Вярига отметил, что нашлись и сторонники позиции М. Навицкене, в том числе среди врачей. Он напомнил, что здоровье и право на его страхование – одно из основных прав человека.
«Без работы каждый из нас может остаться, и тогда станем очень уязвимыми. Если при этом будет еще ограничен доступ к системе здравоохранения, это станет настоящей трагедией. Откладывание или ограничение медицинских услуг является губительным. Сейчас уже почти все специалисты единодушно говорят, что откладывание или уклонение от оказания медицинских услуг из-за страха заражения или ограничение услуг во время пандемии COVID-19 имеет или будет иметь особенно негативные последствия для здоровья человека. В этом контексте, а также в связи с продолжающимся увеличением числа безработных из-за карантина просто кощунственно говорить о какой-либо форме ограничения медицинского страхования. Я никогда не буду поддерживать здоровье как привилегию богатых», – написал он.
Экс-глава Минздрава отметил, что «прошлое правительство делало все возможное, чтобы люди с низкими доходами могли получать лекарства даже без символических доплат, потому что эти несколько евро для некоторых – непосильная ноша. И если бы нынешнее правительство все же возложило на этих людей обязательство самостоятельно оплачивать медицинское страхование, это было бы абсолютным отходом от целей государства всеобщего благосостояния. Тем более что, если хорошо поискать, можно найти деньги на систему здравоохранения, не нанося вреда наиболее уязвимым группам».
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ