В Сербии зафиксировали африканскую чуму свиней

В настоящее время идет опись всех свиноводческих хозяйств, а также частных домохозяйств, выращивающих свиней в указанных районах. Запрещена перевозка свиней в зараженном районе и в районе, находящемся под угрозой заражения.

Африканская чума свиней — инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики — зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой болезнью зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.