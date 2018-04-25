Эмиграция в рабство

Мужчина, который приехал в Англию на микроавтобусе в июне 2017 г., был доставлен в дом в Орфорде, его поселили на чердаке. После Рождества пара сменила место жительства и переселила своего «раба» в шкаф под лестницей. Ему дали матрас, подушку и одеяло.

Утверждают, что обвиняемые полностью контролировали работу 50-летнего мужчины и его финансы: они брали кредиты, предоставляя его личные данные, открыли на его имя несколько счетов, которые использовали для пополнения счетов мобильных телефонов, оплаты штрафов за нарушение ПДД, покупку горючего и оплату муниципальных счетов.

50-летний мужчина не владел английским, и у него не было никакого имущества, за исключением мобильного телефона, который он нашел, и пакета со старинными монетами. Он прожил с обвиняемыми около года, а в марте 2018 г. вырвался из неволи и ушел. Тогда мужчина связался с посольством Литвы.

Яблонскайте сказала, что встретила «мужчину в Уоррингтоне и пожалела его, поскольку шел дождь, а у него не было жилья», а потом якобы помогла ему найти работу и открыла на его имя несколько счетов в банках.

В июне 2018 г. она помогла приехать в Великобританию гражданке Литвы. Опять-таки из жалости, поскольку у той «на родине были серьезные проблемы».

В августе 2018 года полиция наведалась в дом к Яблонскайте и Ряпшису и обнаружила там 51-летнюю эмигрантку, которая работала в клининговой компании 34-летней Яблонскайте и убирала у нее дома.

Утром женщине давали кофе и сигарету, вечером обычно есть ей не предлагали. Женщина часто плакала от голода, она похудела с 73 до 62 кг.

29 октября 2019 года Яблонскайте признала свою вину в двух эпизодах торговли людьми. 31-летний Ряпшис сознался в одном эпизоде торговли людьми. Оба они отрицают, что держали пострадавших в рабских условиях.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ